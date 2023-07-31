https://ria.ru/20230731/volodin-1887361623.html

Володин рассказал об устойчивости политической системы

Володин рассказал об устойчивости политической системы - РИА Новости, 31.07.2023

Володин рассказал об устойчивости политической системы

Политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость, а вызовы были беспрецедентные, заявил спикер Госдумы Вячеслав РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:17

2023-07-31T14:17

2023-07-31T14:35

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581629336_0:68:2860:1677_1920x0_80_0_0_ce7f939f42f8ef0a66f9be7b14c449cc.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость, а вызовы были беспрецедентные, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова цитирует пресс-служба президента.В понедельник прошла встреча Володина с президентом России Владимиром Путиным. "Вообще, если говорить о вызовах, конечно, они беспрецедентны, но политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость. Мы сегодня можем уже с уверенностью говорить, потому что за это время пройдено многое, и сталкивались с различными вызовами", - сказал Володин в ходе встречи. Он отметил, что депутатский корпус объединился вокруг страны, независимо от политических мировоззрений. "И опять-таки, невзирая на свои партийные программы, все понимают, что достижение целей специальной военной операции обеспечит будущее нашего государства – России", - подчеркнул он. Володин также поблагодарил главу государства. Он добавил, что работа депутатов строится вокруг повестки России.

https://ria.ru/20230702/putin-1881723343.html

https://ria.ru/20230731/putin-1887359891.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин