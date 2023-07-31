Володин рассказал об устойчивости политической системы
Спикер Госдумы Володин: политсистема, сформированная президентом, показала устойчивость
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость, а вызовы были беспрецедентные, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова цитирует пресс-служба президента.
В понедельник прошла встреча Володина с президентом России Владимиром Путиным.
"Вообще, если говорить о вызовах, конечно, они беспрецедентны, но политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость. Мы сегодня можем уже с уверенностью говорить, потому что за это время пройдено многое, и сталкивались с различными вызовами", - сказал Володин в ходе встречи.
Он отметил, что депутатский корпус объединился вокруг страны, независимо от политических мировоззрений.
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"И опять-таки, невзирая на свои партийные программы, все понимают, что достижение целей специальной военной операции обеспечит будущее нашего государства – России", - подчеркнул он.
Володин также поблагодарил главу государства. Он добавил, что работа депутатов строится вокруг повестки России.