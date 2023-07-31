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Володин рассказал об устойчивости политической системы - РИА Новости, 31.07.2023
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14:17 31.07.2023 (обновлено: 14:35 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/volodin-1887361623.html
Володин рассказал об устойчивости политической системы
Володин рассказал об устойчивости политической системы - РИА Новости, 31.07.2023
Володин рассказал об устойчивости политической системы
Политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость, а вызовы были беспрецедентные, заявил спикер Госдумы Вячеслав РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:17
2023-07-31T14:35
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость, а вызовы были беспрецедентные, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова цитирует пресс-служба президента.В понедельник прошла встреча Володина с президентом России Владимиром Путиным. "Вообще, если говорить о вызовах, конечно, они беспрецедентны, но политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость. Мы сегодня можем уже с уверенностью говорить, потому что за это время пройдено многое, и сталкивались с различными вызовами", - сказал Володин в ходе встречи. Он отметил, что депутатский корпус объединился вокруг страны, независимо от политических мировоззрений. "И опять-таки, невзирая на свои партийные программы, все понимают, что достижение целей специальной военной операции обеспечит будущее нашего государства – России", - подчеркнул он. Володин также поблагодарил главу государства. Он добавил, что работа депутатов строится вокруг повестки России.
https://ria.ru/20230702/putin-1881723343.html
https://ria.ru/20230731/putin-1887359891.html
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин
Володин рассказал об устойчивости политической системы

Спикер Госдумы Володин: политсистема, сформированная президентом, показала устойчивость

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость, а вызовы были беспрецедентные, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова цитирует пресс-служба президента.
В понедельник прошла встреча Володина с президентом России Владимиром Путиным.
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"Вообще, если говорить о вызовах, конечно, они беспрецедентны, но политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость. Мы сегодня можем уже с уверенностью говорить, потому что за это время пройдено многое, и сталкивались с различными вызовами", - сказал Володин в ходе встречи.
Он отметил, что депутатский корпус объединился вокруг страны, независимо от политических мировоззрений.
«
"И опять-таки, невзирая на свои партийные программы, все понимают, что достижение целей специальной военной операции обеспечит будущее нашего государства – России", - подчеркнул он.
Володин также поблагодарил главу государства. Он добавил, что работа депутатов строится вокруг повестки России.
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