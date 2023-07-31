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Закон о запрете смены пола направлен на защиту россиян, заявил Володин - РИА Новости, 31.07.2023
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09:29 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/volodin-1887292978.html
Закон о запрете смены пола направлен на защиту россиян, заявил Володин
Закон о запрете смены пола направлен на защиту россиян, заявил Володин - РИА Новости, 31.07.2023
Закон о запрете смены пола направлен на защиту россиян, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вступающие в силу в августе законы, в том числе уже вступивший в силу закон о запрете смены пола: это решение... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:29
2023-07-31T09:29
общество
сша
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вступающие в силу в августе законы, в том числе уже вступивший в силу закон о запрете смены пола: это решение направлено на защиту граждан, детей, укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. Володин отметил, что в США растет число операций по смене пола. "Запрещена смена пола. Решение направлено на защиту наших граждан, детей, на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. За рубежом, в частности в США, растет число операций по смене пола. Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо", — приводятся слова Володина в телеграм-канале Госдумы. Кроме того, студенты старших курсов училищ получили право преподавать в детских садах и начальной школе. Володин подчеркнул, что закон поможет восполнить кадровый дефицит в школах, а молодежь получит опыт работы и стаж еще до выпуска.
https://ria.ru/20230724/zakon-1886024149.html
https://ria.ru/20230719/smena-1885062690.html
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общество, сша, вячеслав володин, госдума рф
Общество, США, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Закон о запрете смены пола направлен на защиту россиян, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: закон о запрете смены пола направлен на защиту россиян и семьи

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вступающие в силу в августе законы, в том числе уже вступивший в силу закон о запрете смены пола: это решение направлено на защиту граждан, детей, укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей.
Володин отметил, что в США растет число операций по смене пола.
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Путин подписал закон о запрете смены пола
24 июля, 18:10
"Запрещена смена пола. Решение направлено на защиту наших граждан, детей, на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. За рубежом, в частности в США, растет число операций по смене пола. Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо", — приводятся слова Володина в телеграм-канале Госдумы.
Кроме того, студенты старших курсов училищ получили право преподавать в детских садах и начальной школе. Володин подчеркнул, что закон поможет восполнить кадровый дефицит в школах, а молодежь получит опыт работы и стаж еще до выпуска.
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ОбществоСШАВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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