https://ria.ru/20230731/volodin-1887292978.html

Закон о запрете смены пола направлен на защиту россиян, заявил Володин

Закон о запрете смены пола направлен на защиту россиян, заявил Володин - РИА Новости, 31.07.2023

Закон о запрете смены пола направлен на защиту россиян, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вступающие в силу в августе законы, в том числе уже вступивший в силу закон о запрете смены пола: это решение... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:29

2023-07-31T09:29

2023-07-31T09:29

общество

сша

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал вступающие в силу в августе законы, в том числе уже вступивший в силу закон о запрете смены пола: это решение направлено на защиту граждан, детей, укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. Володин отметил, что в США растет число операций по смене пола. "Запрещена смена пола. Решение направлено на защиту наших граждан, детей, на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. За рубежом, в частности в США, растет число операций по смене пола. Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо", — приводятся слова Володина в телеграм-канале Госдумы. Кроме того, студенты старших курсов училищ получили право преподавать в детских садах и начальной школе. Володин подчеркнул, что закон поможет восполнить кадровый дефицит в школах, а молодежь получит опыт работы и стаж еще до выпуска.

https://ria.ru/20230724/zakon-1886024149.html

https://ria.ru/20230719/smena-1885062690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сша, вячеслав володин, госдума рф