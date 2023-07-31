https://ria.ru/20230731/voenkomat-1887372563.html

Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке

Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке - РИА Новости, 31.07.2023

Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке

Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за неявку в военкомат по повестке, документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:00

2023-07-31T15:00

2023-07-31T15:41

владимир путин

безопасность

россия

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за неявку в военкомат по повестке, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Теперь неявка по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом в размере от десяти до 30 тысяч рублей. Раньше наказание за такое нарушение составляло до трех тысяч рублей.Если россиянин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, его оштрафуют на сумму от одной до пяти тысяч рублей (раньше — до трех тысяч).С трех до 25 тысяч вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования. За умышленную порчу или утрату документов воинского учета придется заплатить до пяти тысяч рублей.Наказание от пяти до 15 тысяч рублей грозит тем, кто не уведомил о выезде из России на более чем полгода или не явился в военкомат в установленный срок. От десяти до 20 тысяч рублей составит штраф для тех, кто подлежит призыву на военную службу и не сообщил о выезде с места жительства во время проведения призыва.Увеличиваются штрафы за непредставление в военкомат списков тех, кто подлежит постановке на воинский учет, а также за неоповещение о вызове по повестке. Должностным лицам грозит наказание от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 350 до 400 тысяч. Непредставление или несвоевременное представление чиновниками сведений, необходимых для ведения воинского учета, будет наказываться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей.КоАП дополнили статьей "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". За такие нарушения должностных лиц будут штрафовать на сумму 80 тысяч рублей, юридических лиц — до 500 тысяч.Еще одно нарушение — неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Штраф для должностных лиц составит до 80 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230711/prikaz-1883432601.html

https://ria.ru/20230606/sms-1876340767.html

https://ria.ru/20230728/povestki-1886982424.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, общество