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Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке - РИА Новости, 31.07.2023
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15:00 31.07.2023 (обновлено: 15:41 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/voenkomat-1887372563.html
Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке
Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке - РИА Новости, 31.07.2023
Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке
Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за неявку в военкомат по повестке, документ опубликован на официальном портале правовой информации. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:00
2023-07-31T15:41
владимир путин
безопасность
россия
вооруженные силы рф
общество
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за неявку в военкомат по повестке, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Теперь неявка по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом в размере от десяти до 30 тысяч рублей. Раньше наказание за такое нарушение составляло до трех тысяч рублей.Если россиянин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, его оштрафуют на сумму от одной до пяти тысяч рублей (раньше — до трех тысяч).С трех до 25 тысяч вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования. За умышленную порчу или утрату документов воинского учета придется заплатить до пяти тысяч рублей.Наказание от пяти до 15 тысяч рублей грозит тем, кто не уведомил о выезде из России на более чем полгода или не явился в военкомат в установленный срок. От десяти до 20 тысяч рублей составит штраф для тех, кто подлежит призыву на военную службу и не сообщил о выезде с места жительства во время проведения призыва.Увеличиваются штрафы за непредставление в военкомат списков тех, кто подлежит постановке на воинский учет, а также за неоповещение о вызове по повестке. Должностным лицам грозит наказание от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 350 до 400 тысяч. Непредставление или несвоевременное представление чиновниками сведений, необходимых для ведения воинского учета, будет наказываться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей.КоАП дополнили статьей "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". За такие нарушения должностных лиц будут штрафовать на сумму 80 тысяч рублей, юридических лиц — до 500 тысяч.Еще одно нарушение — неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Штраф для должностных лиц составит до 80 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230711/prikaz-1883432601.html
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владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, общество
Владимир Путин, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Общество
Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке

Путин увеличил штраф за неявку в военкомат по повестке до 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за неявку в военкомат по повестке, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь неявка по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом в размере от десяти до 30 тысяч рублей. Раньше наказание за такое нарушение составляло до трех тысяч рублей.
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В России начал действовать запрет для уклонистов водить машину
11 июля, 09:24
Если россиянин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, его оштрафуют на сумму от одной до пяти тысяч рублей (раньше — до трех тысяч).
С трех до 25 тысяч вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования. За умышленную порчу или утрату документов воинского учета придется заплатить до пяти тысяч рублей.
Наказание от пяти до 15 тысяч рублей грозит тем, кто не уведомил о выезде из России на более чем полгода или не явился в военкомат в установленный срок. От десяти до 20 тысяч рублей составит штраф для тех, кто подлежит призыву на военную службу и не сообщил о выезде с места жительства во время проведения призыва.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Минобороны предложило оповещать о призыве по мобилизации с помощью СМС
6 июня, 01:27
Увеличиваются штрафы за непредставление в военкомат списков тех, кто подлежит постановке на воинский учет, а также за неоповещение о вызове по повестке. Должностным лицам грозит наказание от 40 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 350 до 400 тысяч. Непредставление или несвоевременное представление чиновниками сведений, необходимых для ведения воинского учета, будет наказываться штрафом от 40 до 50 тысяч рублей.
КоАП дополнили статьей "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". За такие нарушения должностных лиц будут штрафовать на сумму 80 тысяч рублей, юридических лиц — до 500 тысяч.
Еще одно нарушение — неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Штраф для должностных лиц составит до 80 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.
Военный билет и повестка на столе военного комиссариата Краснодара - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Утвержден новый порядок формирования и направления повесток
28 июля, 20:02
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссияВооруженные силы РФОбщество
 
 
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