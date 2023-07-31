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Правительство сметут. В США рассказали, что Россия приготовила Зеленскому
Правительство сметут. В США рассказали, что Россия приготовила Зеленскому - РИА Новости, 31.07.2023
Правительство сметут. В США рассказали, что Россия приготовила Зеленскому
Правительство на Украине сменится на дружественное по отношению к России в результате специальной операции, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:54
2023-07-31T16:54
2023-07-31T16:54
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владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство на Украине сменится на дружественное по отношению к России в результате специальной операции, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Россия установит на Украине такое правительство, которое будет дружественным по отношению к Москве и будет противостоять давлению сторонников Бандеры", — спрогнозировал эксперт.По его мнению, конфликт закончится поражением и ослаблением НАТО, которая, в конечном итоге, начнет разваливаться. Страны будут покидать блок, доказавший свою неэффективность.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что во власти на Украине обосновались неонацисты, совершающие преступления против гражданского населения. Он подчеркнул, что первичный источник нынешней власти на Украине — это госпереворот, и в Москве об этом никогда не забудут.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887387849.html
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политика, украина, россия, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато
Политика, Украина, Россия, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Правительство сметут. В США рассказали, что Россия приготовила Зеленскому
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