https://ria.ru/20230731/vizy-1887275316.html

МИД: Россия не будет отыгрываться на украинцах за введение визового режима

МИД: Россия не будет отыгрываться на украинцах за введение визового режима - РИА Новости, 31.07.2023

МИД: Россия не будет отыгрываться на украинцах за введение визового режима

Российская сторона, в отличие от режима Зеленского, не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима и не намерена чинить... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T05:19

2023-07-31T05:19

2023-07-31T05:19

алексей полищук

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украина

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МОСКВА, 31 июл- РИА Новости. Российская сторона, в отличие от режима Зеленского, не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Украинские власти с 1 июля 2022 года запретили для россиян въезд в страну без виз. "Для нас очевидно, что решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины было направлено, прежде всего, на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран. Россия, в отличие от режима Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов", - заметил он. По словам высокопоставленного дипломата, "не секрет, что у большинства россиян есть родственники на Украине, а у украинцев в России". "Задача киевского режима – максимально затруднить и даже прекратить любое общение между ними. Ведь если люди продолжат свободно общаться, ездить друг к другу, то будет сложно кормить украинский народ фейками про Россию и россиян", - добавил он. "Наши народы крепко связывает общая история, духовные и культурные ценности. Разорвать эти нити невозможно, как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям", - заключил Полищук.

https://ria.ru/20230728/vizy-1886868241.html

https://ria.ru/20230624/gruziya-1880234307.html

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киев

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алексей полищук, снг, россия, киев, украина