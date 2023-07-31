https://ria.ru/20230731/vizy-1887275316.html
МИД: Россия не будет отыгрываться на украинцах за введение визового режима
МИД: Россия не будет отыгрываться на украинцах за введение визового режима - РИА Новости, 31.07.2023
МИД: Россия не будет отыгрываться на украинцах за введение визового режима
Российская сторона, в отличие от режима Зеленского, не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима и не намерена чинить... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:19
2023-07-31T05:19
2023-07-31T05:19
алексей полищук
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МОСКВА, 31 июл- РИА Новости. Российская сторона, в отличие от режима Зеленского, не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Украинские власти с 1 июля 2022 года запретили для россиян въезд в страну без виз. "Для нас очевидно, что решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины было направлено, прежде всего, на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран. Россия, в отличие от режима Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов", - заметил он. По словам высокопоставленного дипломата, "не секрет, что у большинства россиян есть родственники на Украине, а у украинцев в России". "Задача киевского режима – максимально затруднить и даже прекратить любое общение между ними. Ведь если люди продолжат свободно общаться, ездить друг к другу, то будет сложно кормить украинский народ фейками про Россию и россиян", - добавил он. "Наши народы крепко связывает общая история, духовные и культурные ценности. Разорвать эти нити невозможно, как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям", - заключил Полищук.
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алексей полищук, снг, россия, киев, украина
Алексей Полищук, СНГ, Россия, Киев, Украина
МИД: Россия не будет отыгрываться на украинцах за введение визового режима
МИД: Россия не будет отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима
МОСКВА, 31 июл- РИА Новости. Российская сторона, в отличие от режима Зеленского, не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Украинские власти с 1 июля 2022 года запретили для россиян въезд в страну без виз.
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"Для нас очевидно, что решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины
было направлено, прежде всего, на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран. Россия, в отличие от режима Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов", - заметил он.
По словам высокопоставленного дипломата, "не секрет, что у большинства россиян есть родственники на Украине, а у украинцев в России".
"Задача киевского режима – максимально затруднить и даже прекратить любое общение между ними. Ведь если люди продолжат свободно общаться, ездить друг к другу, то будет сложно кормить украинский народ фейками про Россию и россиян", - добавил он.
"Наши народы крепко связывает общая история, духовные и культурные ценности. Разорвать эти нити невозможно, как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям", - заключил Полищук.
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