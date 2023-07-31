https://ria.ru/20230731/viza-1887404958.html

Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза

Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза - РИА Новости, 31.07.2023

Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза

Жители Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут посетить Россию по электронной визе, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:58

2023-07-31T16:58

2023-07-31T17:16

туризм

россия

вьетнам

камбоджа

михаил мишустин

правительство рф

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156079/82/1560798217_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_f44d080380a4696fd42486c4d0595c97.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жители Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут посетить Россию по электронной визе, сообщили в пресс-службе правительства. "С 1 августа 2023 года граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию, используя единую электронную визу. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в заявлении.Таким образом, оформить новый вид разрешения на въезд теперь смогут жители 55 государств. В списке среди прочего значатся страны Европы, Япония, Турция, Китай, КНДР, Индия, Индонезия, Филиппины, Бахрейн, Иран, Кувейт, Малайзия, Саудовская Аравия и Сингапур.Единая электронная виза дает право на однократный въезд с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Срок ее действия — 60 суток со дня оформления. При этом разрешенное время пребывания на территории страны составляет не более 16 дней с момента въезда. Для получения визы необходимо подать заявление в электронной форме, воспользовавшись специализированным сайтом МИД России.

https://ria.ru/20230724/vizy-1885896974.html

россия

вьетнам

камбоджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вьетнам, камбоджа, михаил мишустин, правительство рф, новости - туризм, туризм