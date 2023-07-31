Рейтинг@Mail.ru
Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:58 31.07.2023 (обновлено: 17:16 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/viza-1887404958.html
Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза
Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза - РИА Новости, 31.07.2023
Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза
Жители Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут посетить Россию по электронной визе, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:58
2023-07-31T17:16
туризм
россия
вьетнам
камбоджа
михаил мишустин
правительство рф
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156079/82/1560798217_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_f44d080380a4696fd42486c4d0595c97.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жители Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут посетить Россию по электронной визе, сообщили в пресс-службе правительства. &quot;С 1 августа 2023 года граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию, используя единую электронную визу. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин&quot;, — говорится в заявлении.Таким образом, оформить новый вид разрешения на въезд теперь смогут жители 55 государств. В списке среди прочего значатся страны Европы, Япония, Турция, Китай, КНДР, Индия, Индонезия, Филиппины, Бахрейн, Иран, Кувейт, Малайзия, Саудовская Аравия и Сингапур.Единая электронная виза дает право на однократный въезд с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Срок ее действия — 60 суток со дня оформления. При этом разрешенное время пребывания на территории страны составляет не более 16 дней с момента въезда. Для получения визы необходимо подать заявление в электронной форме, воспользовавшись специализированным сайтом МИД России.
https://ria.ru/20230724/vizy-1885896974.html
россия
вьетнам
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156079/82/1560798217_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_986bc6196ab6b165f6560a56cf977670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, камбоджа, михаил мишустин, правительство рф, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, Вьетнам, Камбоджа, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Новости - Туризм, Туризм
Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза

Граждане Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы смогут въезжать в Россию по единой электронной визе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зона паспортного контроля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жители Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут посетить Россию по электронной визе, сообщили в пресс-службе правительства.
«

"С 1 августа 2023 года граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию, используя единую электронную визу. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в заявлении.

Таким образом, оформить новый вид разрешения на въезд теперь смогут жители 55 государств. В списке среди прочего значатся страны Европы, Япония, Турция, Китай, КНДР, Индия, Индонезия, Филиппины, Бахрейн, Иран, Кувейт, Малайзия, Саудовская Аравия и Сингапур.
Единая электронная виза дает право на однократный въезд с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Срок ее действия — 60 суток со дня оформления. При этом разрешенное время пребывания на территории страны составляет не более 16 дней с момента въезда.
Для получения визы необходимо подать заявление в электронной форме, воспользовавшись специализированным сайтом МИД России.
Иностранный турист на закрытии фестиваля Золотая осень на Красной площади - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Эксперты назвали страны, где ждут запуска электронной визы в Россию
24 июля, 14:44
 
ТуризмРоссияВьетнамКамбоджаМихаил МишустинПравительство РФНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала