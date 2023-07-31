https://ria.ru/20230731/viza-1887404958.html
Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза
Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза - РИА Новости, 31.07.2023
Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза
Жители Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут посетить Россию по электронной визе, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:58
2023-07-31T16:58
2023-07-31T17:16
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Жители Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут посетить Россию по электронной визе, сообщили в пресс-службе правительства. "С 1 августа 2023 года граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию, используя единую электронную визу. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в заявлении.Таким образом, оформить новый вид разрешения на въезд теперь смогут жители 55 государств. В списке среди прочего значатся страны Европы, Япония, Турция, Китай, КНДР, Индия, Индонезия, Филиппины, Бахрейн, Иран, Кувейт, Малайзия, Саудовская Аравия и Сингапур.Единая электронная виза дает право на однократный въезд с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Срок ее действия — 60 суток со дня оформления. При этом разрешенное время пребывания на территории страны составляет не более 16 дней с момента въезда. Для получения визы необходимо подать заявление в электронной форме, воспользовавшись специализированным сайтом МИД России.
https://ria.ru/20230724/vizy-1885896974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, камбоджа, михаил мишустин, правительство рф, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, Вьетнам, Камбоджа, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Новости - Туризм, Туризм
Россия расширила список стран, гражданам которых доступна электронная виза
Граждане Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы смогут въезжать в Россию по единой электронной визе