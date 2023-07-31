https://ria.ru/20230731/vertolet-1887278180.html

Четверых австралийских военных признали погибшими после крушения вертолета

Четверых австралийских военных признали погибшими после крушения вертолета - РИА Новости, 31.07.2023

Четверых австралийских военных признали погибшими после крушения вертолета

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил на пресс-конференции, что надежды на обнаружение военных, пропавших в результате крушения вертолета на... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T06:39

2023-07-31T06:39

2023-07-31T06:39

австралия

квинсленд

сидней

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил на пресс-конференции, что надежды на обнаружение военных, пропавших в результате крушения вертолета на северо-востоке Австралии, не осталось, они признаны погибшими. В пятницу в результате крушения вертолета во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre четверо австралийских военных пропали без вести. Марлз заявил, что вертолет MRH-90 Taipan выполнял тренировочную миссию. Была организована поисково-спасательная операция, а проведение учений приостановлено. В субботу представитель полиции штата Квинсленд заявил об обнаружении обломков, вероятно, принадлежащих пропавшему вертолету. "Произошел катастрофический инцидент, и с каждым часом становится ясно, что всякая надежда найти капитана Лайона, лейтенанта Ньюджента, уорент-офицера Лейкока и капрала Александра Наггса потеряна", - приводит слова Марлза издание Sydney Morning Herald. Министр добавил, что сегодня утром семьи членов экипажа были уведомлены о том, что всех четверых признали погибшими. Уточняется, что все четверо были членами 6-го авиационного полка, базировавшегося в Сиднее.

https://ria.ru/20230731/samolet-1887272569.html

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австралия, квинсленд, сидней, в мире