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Четверых австралийских военных признали погибшими после крушения вертолета
Четверых австралийских военных признали погибшими после крушения вертолета - РИА Новости, 31.07.2023
Четверых австралийских военных признали погибшими после крушения вертолета
Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил на пресс-конференции, что надежды на обнаружение военных, пропавших в результате крушения вертолета на... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T06:39
2023-07-31T06:39
2023-07-31T06:39
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил на пресс-конференции, что надежды на обнаружение военных, пропавших в результате крушения вертолета на северо-востоке Австралии, не осталось, они признаны погибшими. В пятницу в результате крушения вертолета во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre четверо австралийских военных пропали без вести. Марлз заявил, что вертолет MRH-90 Taipan выполнял тренировочную миссию. Была организована поисково-спасательная операция, а проведение учений приостановлено. В субботу представитель полиции штата Квинсленд заявил об обнаружении обломков, вероятно, принадлежащих пропавшему вертолету. "Произошел катастрофический инцидент, и с каждым часом становится ясно, что всякая надежда найти капитана Лайона, лейтенанта Ньюджента, уорент-офицера Лейкока и капрала Александра Наггса потеряна", - приводит слова Марлза издание Sydney Morning Herald. Министр добавил, что сегодня утром семьи членов экипажа были уведомлены о том, что всех четверых признали погибшими. Уточняется, что все четверо были членами 6-го авиационного полка, базировавшегося в Сиднее.
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австралия, квинсленд, сидней, в мире
Австралия, Квинсленд, Сидней, В мире
Четверых австралийских военных признали погибшими после крушения вертолета
Четверых австралийских военных, пропавших при крушении вертолета, признали погибшими
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил на пресс-конференции, что надежды на обнаружение военных, пропавших в результате крушения вертолета на северо-востоке Австралии, не осталось, они признаны погибшими.
В пятницу в результате крушения вертолета во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre четверо австралийских военных пропали без вести. Марлз заявил, что вертолет MRH-90 Taipan выполнял тренировочную миссию. Была организована поисково-спасательная операция, а проведение учений приостановлено. В субботу представитель полиции штата Квинсленд
заявил об обнаружении обломков, вероятно, принадлежащих пропавшему вертолету.
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"Произошел катастрофический инцидент, и с каждым часом становится ясно, что всякая надежда найти капитана Лайона, лейтенанта Ньюджента, уорент-офицера Лейкока и капрала Александра Наггса потеряна", - приводит слова Марлза издание Sydney Morning Herald.
Министр добавил, что сегодня утром семьи членов экипажа были уведомлены о том, что всех четверых признали погибшими.
Уточняется, что все четверо были членами 6-го авиационного полка, базировавшегося в Сиднее
.
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