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В США пришли в ужас после ударов "самыми грозными" ракетами Путина - РИА Новости, 31.07.2023
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07:17 31.07.2023 (обновлено: 07:56 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/uzhas-1887279273.html
В США пришли в ужас после ударов "самыми грозными" ракетами Путина
В США пришли в ужас после ударов "самыми грозными" ракетами Путина - РИА Новости, 31.07.2023
В США пришли в ужас после ударов "самыми грозными" ракетами Путина
Россия применила "самый грозный ракетный арсенал" во время ударов по Одессе, а ПВО Украины не смогла сбить ни одну из российских ракет "Оникс", пишет... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:17
2023-07-31T07:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
одесса
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия применила "самый грозный ракетный арсенал" во время ударов по Одессе, а ПВО Украины не смогла сбить ни одну из российских ракет "Оникс", пишет американская интернет-газета International Business Times."Россия применила свой самый грозный ракетный арсенал во время разрушительного обстрела в этом месяце портового города Одесса. Среди них не менее семи крылатых ракет "Оникс, запущенных с берегового ракетного комплекса "Бастион", дислоцированного в Крыму. Этот обстрел стал одним из самых серьезных инцидентов в новейшей истории региона", — говорится в материале.Как отмечает издание, П-800 "Оникс" является сверхзвуковой ракетой, способной развивать высокие скорости, что сильно затрудняет ее перехват новейшими системами ПВО. Кроме того, пишет газета, "Оникс" предназначен для полета на малых высотах, что еще больше усложняет возможность их перехвата."Ни одна из крылатых ракет П-800 "Оникс" не была перехвачена или сбита", — говорится в публикации.Согласно Управлению зарубежных военных исследований армии США, чей комментарий публикует издание, одной из наиболее интересных характеристик ракеты "Оникс" является ее система наведения, которая может работать с другими ракетами, выделять и классифицировать цели в зависимости от их важности, а затем выбирать подходящую схему атаки.Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, начали наносить удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только российские зенитные установки способны уничтожать ракеты такого типа.
https://ria.ru/20230731/udar-1887266259.html
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безопасность, россия, украина, одесса
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Одесса
В США пришли в ужас после ударов "самыми грозными" ракетами Путина

Ibtimes: Россия применила при ударах в Одессе "самый грозный ракетный арсенал"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион"
Нанесение удара с берегового ракетного комплекса Бастион - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение удара с берегового ракетного комплекса "Бастион". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия применила "самый грозный ракетный арсенал" во время ударов по Одессе, а ПВО Украины не смогла сбить ни одну из российских ракет "Оникс", пишет американская интернет-газета International Business Times.
"Россия применила свой самый грозный ракетный арсенал во время разрушительного обстрела в этом месяце портового города Одесса. Среди них не менее семи крылатых ракет "Оникс, запущенных с берегового ракетного комплекса "Бастион", дислоцированного в Крыму. Этот обстрел стал одним из самых серьезных инцидентов в новейшей истории региона", — говорится в материале.
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Как отмечает издание, П-800 "Оникс" является сверхзвуковой ракетой, способной развивать высокие скорости, что сильно затрудняет ее перехват новейшими системами ПВО. Кроме того, пишет газета, "Оникс" предназначен для полета на малых высотах, что еще больше усложняет возможность их перехвата.
«
"Ни одна из крылатых ракет П-800 "Оникс" не была перехвачена или сбита", — говорится в публикации.
Согласно Управлению зарубежных военных исследований армии США, чей комментарий публикует издание, одной из наиболее интересных характеристик ракеты "Оникс" является ее система наведения, которая может работать с другими ракетами, выделять и классифицировать цели в зависимости от их важности, а затем выбирать подходящую схему атаки.
Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, начали наносить удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только российские зенитные установки способны уничтожать ракеты такого типа.
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