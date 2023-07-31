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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей впервые с начала июля - РИА Новости, 31.07.2023
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей впервые с начала июля
Курс доллара в начале торгов на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 7 июля, следует из данных площадки. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:10
2023-07-31T09:10
2023-07-31T12:27
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Курс доллара в начале торгов на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 7 июля, следует из данных площадки. Американская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 08:09 мск растет на 42 копейки, достигая 92,12 рубля.Юань дорожает на пять копеек, до 12,85 рубля.Курс евро растет на 43 копейки, до 101,35 рубля.Все три основные валюты на сегодняшних торгах уже успели подобраться к максимумам с весны прошлого года. Так, доллар дорожал до 92,77 рубля при максимуме в 93,85 рубля, евро — до 101,98 рубля при максимуме в 102,82 рубля. Юань при этом подорожал сильнее всего — до 12,93 рубля, максимального значения с 14 апреля 2022 года.Как сообщил РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников, сейчас ориентир для курса доллара — в рамках коридора 90-97 рублей, поскольку, в частности, политические риски сочетаются с восстановлением импорта.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 92 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 7 июля
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Курс доллара в начале торгов на Московской бирже поднялся выше 92 рублей впервые с 7 июля, следует из данных площадки
.
Американская валюта расчетами "завтра" по ситуации на 08:09 мск растет на 42 копейки, достигая 92,12 рубля.
Юань дорожает на пять копеек, до 12,85 рубля.
Курс евро растет на 43 копейки, до 101,35 рубля.
Все три основные валюты на сегодняшних торгах уже успели подобраться к максимумам с весны прошлого года. Так, доллар дорожал до 92,77 рубля при максимуме в 93,85 рубля, евро — до 101,98 рубля при максимуме в 102,82 рубля. Юань при этом подорожал сильнее всего — до 12,93 рубля, максимального значения с 14 апреля 2022 года.
Как сообщил РИА Новости финансовый эксперт Андрей Верников
, сейчас ориентир для курса доллара — в рамках коридора 90-97 рублей, поскольку, в частности, политические риски сочетаются с восстановлением импорта.
Аналитик назвал условие, при котором доллар может вырасти до 120 рублей