https://ria.ru/20230731/uragan-1887459190.html

В Никольске около семи тысяч жителей остаются без света после урагана

В Никольске около семи тысяч жителей остаются без света после урагана - РИА Новости, 31.07.2023

В Никольске около семи тысяч жителей остаются без света после урагана

Около 7 тысяч жителей города Никольска Пензенской области, где после урагана ввели режим ЧС, остаются без электричества, повреждены кровли 240 домов и ряда... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:59

2023-07-31T18:59

2023-07-31T18:59

происшествия

никольский район

олег мельниченко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пензенская область

жкх

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САРАТОВ, 31 июл - РИА Новости. Около 7 тысяч жителей города Никольска Пензенской области, где после урагана ввели режим ЧС, остаются без электричества, повреждены кровли 240 домов и ряда объектов социальной сферы, сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее губернатор Олег Мельниченко сообщил, что Никольск, где проживают около 20 тысяч человек, оказался полностью обесточен в субботу вечером после урагана с ливнем и градом, в городе повалены деревья, сорваны крыши домов. По данным МЧС, никто не пострадал. По словам главы региона, к 14.00 мск воскресенья специалистам удалось вернуть энергоснабжение в дома 8 тысяч жителей, водоснабжение было восстановлено, а вопрос с подачей газа решался. Местные власти заявили о введении в городе режима ЧС. "Глава Никольского района Людмила Линина проинформировала, что по данным на утро понедельника, водоснабжение в Никольске восстановлено полностью, но две скважины пока работают от генераторов. Электроэнергией обеспечены 13 тысяч человек - это 65% населения. Газоснабжение восстановлено практически полностью. Работа по очистке улиц от поваленных ураганом деревьев продолжается", - говорится в сообщении. Уточняется, что стихия нанесла колоссальный ущерб. "По информации на сегодня, пострадали 32 многоквартирных дома, пять из них - полностью без крыши, это около 3,1 тысячи жителей, 1268 квартир, 208 индивидуальных жилых домов, где проживает 610 человек. Сведения уточняются... По предварительным данным, ущерб по социально значимым объектам составил свыше 31 миллиона рублей. В настоящий момент завершается адресный опрос населения. Около 500 жителей через контакт-центр сделали заявки на восстановление поврежденных частей жилых строений", - отмечается в сообщении. Председатель областного правительства Николай Симонов на заседании регионального кабинета министров заявил, что особое внимание следует обратить на восстановление двух школ и других социальных объектов. "Начатую работу продолжаем. Взаимодействуем в оперативном режиме. Подачу основных ресурсов в Никольске должны восстановить сегодня", - приводятся в сообщении слова Симонова, который также призвал соседние с Никольским районы продолжить оказывать помощь в ликвидации ЧС.

https://ria.ru/20230730/uragan-1887215725.html

https://ria.ru/20230730/uragan-1887151498.html

никольский район

пензенская область

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происшествия, никольский район, олег мельниченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, жкх