https://ria.ru/20230731/uragan-1887348439.html

Семьям погибших в Марий Эл выплатят компенсацию по миллиону рублей

Семьям погибших в Марий Эл выплатят компенсацию по миллиону рублей - РИА Новости, 31.07.2023

Семьям погибших в Марий Эл выплатят компенсацию по миллиону рублей

Семьям погибших в Марий Эл во время урагана выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим – от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:29

2023-07-31T13:29

2023-07-31T13:29

происшествия

россия

юрий зайцев (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Семьям погибших в Марий Эл во время урагана выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим – от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. Решение о выплате единовременной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийного бедствия, произошедшего 29 июля, принято главой Марий Эл Юрием Зайцевым. "Семьям погибших выплата составит 1 миллион рублей. Пострадавшим гражданам будет выделено от 50 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученной травмы. Выплаты будут производиться из республиканского бюджета", - сообщили в пресс-службе. Как уточнили в пресс-службе, в результате падения деревьев в палаточных лагерях на территориях диких пляжей погибли 8 человек и 20 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данным МЧС Марий Эл, от поваленных во время урагана деревьев в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир пострадал 21 человек, еще восемь человек, включая трех детей, погибли. Возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством Национального парка "Марий Чодра" услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (часть 3 статья 238 УК РФ).

https://ria.ru/20230731/zdorove-1887307869.html

https://ria.ru/20230730/nepogoda-1887188352.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, юрий зайцев (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)