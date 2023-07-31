https://ria.ru/20230731/uragan-1887348439.html
Семьям погибших в Марий Эл выплатят компенсацию по миллиону рублей
Семьям погибших в Марий Эл выплатят компенсацию по миллиону рублей - РИА Новости, 31.07.2023
Семьям погибших в Марий Эл выплатят компенсацию по миллиону рублей
Семьям погибших в Марий Эл во время урагана выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим – от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:29
2023-07-31T13:29
2023-07-31T13:29
происшествия
россия
юрий зайцев (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Семьям погибших в Марий Эл во время урагана выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим – от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. Решение о выплате единовременной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийного бедствия, произошедшего 29 июля, принято главой Марий Эл Юрием Зайцевым. "Семьям погибших выплата составит 1 миллион рублей. Пострадавшим гражданам будет выделено от 50 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученной травмы. Выплаты будут производиться из республиканского бюджета", - сообщили в пресс-службе. Как уточнили в пресс-службе, в результате падения деревьев в палаточных лагерях на территориях диких пляжей погибли 8 человек и 20 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данным МЧС Марий Эл, от поваленных во время урагана деревьев в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир пострадал 21 человек, еще восемь человек, включая трех детей, погибли. Возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством Национального парка "Марий Чодра" услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (часть 3 статья 238 УК РФ).
https://ria.ru/20230731/zdorove-1887307869.html
https://ria.ru/20230730/nepogoda-1887188352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, юрий зайцев (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Юрий Зайцев (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Семьям погибших в Марий Эл выплатят компенсацию по миллиону рублей
Семьям погибших в Марий Эл во время урагана выплатят по миллиону рублей