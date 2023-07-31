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"Искажение души": в США объяснили, почему украинцы ненавидят русских - РИА Новости, 31.07.2023
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05:55 31.07.2023 (обновлено: 15:46 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/ukraintsy-1887276526.html
"Искажение души": в США объяснили, почему украинцы ненавидят русских
"Искажение души": в США объяснили, почему украинцы ненавидят русских - РИА Новости, 31.07.2023
"Искажение души": в США объяснили, почему украинцы ненавидят русских
Украинцы относятся к русским с особой и не взаимной жестокостью, так как идеология "бандеризма" внедрилась в самое сердце современного украинского общества,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:55
2023-07-31T15:46
в мире
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинцы относятся к русским с особой и не взаимной жестокостью, так как идеология "бандеризма" внедрилась в самое сердце современного украинского общества, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.Так он ответил на вопрос ведущего о том, почему русские люди не испытывают ту же степень враждебности и жестокости, какую испытывают к ним украинцы, что проявляется в обстреле мирных жителей, пытках пленных российских солдат и запрете русской культуры."Современный украинский национализм, иногда его называют "бандеризмом", привносит свои краски в психологию современной Украины. Бандеровцы считают русских "недочеловеками" и своими кровными врагами. Они впитали ненависть к России много десятилетий назад и донесли ее до наших дней. Им удалось внедриться в самое сердце современного украинского общества", — отметил эксперт.По мнению Риттера, не все украинцы склонны к такому мышлению и поведению, однако большинство из них, совершающих подобные преступления, действительно являются нацистами и бандеровцами."С 1930-х годов они учили украинских детей ненавидеть русских. Они оскорбительно отзывались о них и считали их недолюдьми", — заявил аналитик.Русские со своей стороны, отметил Риттер, всегда считали украинцев братьями, равными себе, что, на его взгляд, и является причиной соответствующего отношения и по сегодняшний день.&quot;Вот почему у русских совсем другое отношение к украинцам и, в частности, к украинским пленным. Даже к захваченным в плен нацистам относятся по-человечески. Многих из них отпустили, а те, кто сидит в тюрьме, содержатся в человеческих условиях в ожидании суда, хоть никто этого не видит&quot;, — отметил Риттер.Эксперт заключил, что главную причину указанного феномена он видит в идеологии Бандеры, которая "искажает сознание, душу и дух украинского народа".
https://ria.ru/20230731/zelenskiy-1887274330.html
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
"Искажение души": в США объяснили, почему украинцы ненавидят русских

Экс-разведчик ВС США Риттер: украинцев десятилетиями учили ненавидеть русских

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские националисты
Украинские националисты - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские националисты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинцы относятся к русским с особой и не взаимной жестокостью, так как идеология "бандеризма" внедрилась в самое сердце современного украинского общества, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
Так он ответил на вопрос ведущего о том, почему русские люди не испытывают ту же степень враждебности и жестокости, какую испытывают к ним украинцы, что проявляется в обстреле мирных жителей, пытках пленных российских солдат и запрете русской культуры.
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"Современный украинский национализм, иногда его называют "бандеризмом", привносит свои краски в психологию современной Украины. Бандеровцы считают русских "недочеловеками" и своими кровными врагами. Они впитали ненависть к России много десятилетий назад и донесли ее до наших дней. Им удалось внедриться в самое сердце современного украинского общества", — отметил эксперт.
По мнению Риттера, не все украинцы склонны к такому мышлению и поведению, однако большинство из них, совершающих подобные преступления, действительно являются нацистами и бандеровцами.
"С 1930-х годов они учили украинских детей ненавидеть русских. Они оскорбительно отзывались о них и считали их недолюдьми", — заявил аналитик.
Русские со своей стороны, отметил Риттер, всегда считали украинцев братьями, равными себе, что, на его взгляд, и является причиной соответствующего отношения и по сегодняшний день.
«

"Вот почему у русских совсем другое отношение к украинцам и, в частности, к украинским пленным. Даже к захваченным в плен нацистам относятся по-человечески. Многих из них отпустили, а те, кто сидит в тюрьме, содержатся в человеческих условиях в ожидании суда, хоть никто этого не видит", — отметил Риттер.

Эксперт заключил, что главную причину указанного феномена он видит в идеологии Бандеры, которая "искажает сознание, душу и дух украинского народа".
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