https://ria.ru/20230731/ukraina-1887470404.html

В Киеве хотят сделать Украину "оружейным арсеналом свободного мира"

В Киеве хотят сделать Украину "оружейным арсеналом свободного мира" - РИА Новости, 31.07.2023

В Киеве хотят сделать Украину "оружейным арсеналом свободного мира"

Киев договаривается с западными компаниями о производстве и тестировании оружия на Украине, территория страны может стать полигоном для испытания вооружений,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T20:29

2023-07-31T20:29

2023-07-31T20:40

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Киев договаривается с западными компаниями о производстве и тестировании оружия на Украине, территория страны может стать полигоном для испытания вооружений, заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. "Украина сможет стать арсеналом свободного мира, а оборонная промышленность будет динамично развиваться десятилетиями. Для крупных международных компаний открываются большие возможности производить и тестировать свой продукт в условиях реальной войны. Производить на Украине, тестировать продукцию на Украине, проводить исследования и разработки на Украине, модернизировать продукт на Украине", - приводит слова Камышина пресс-служба на сайте "Правительственного портала". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, нато, в мире