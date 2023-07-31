Рейтинг@Mail.ru
В Киеве хотят сделать Украину "оружейным арсеналом свободного мира" - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 31.07.2023 (обновлено: 20:40 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887470404.html
В Киеве хотят сделать Украину "оружейным арсеналом свободного мира"
В Киеве хотят сделать Украину "оружейным арсеналом свободного мира" - РИА Новости, 31.07.2023
В Киеве хотят сделать Украину "оружейным арсеналом свободного мира"
Киев договаривается с западными компаниями о производстве и тестировании оружия на Украине, территория страны может стать полигоном для испытания вооружений,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:29
2023-07-31T20:40
украина
россия
киев
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_519a25632e06a5c53ee98405978ee042.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Киев договаривается с западными компаниями о производстве и тестировании оружия на Украине, территория страны может стать полигоном для испытания вооружений, заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. "Украина сможет стать арсеналом свободного мира, а оборонная промышленность будет динамично развиваться десятилетиями. Для крупных международных компаний открываются большие возможности производить и тестировать свой продукт в условиях реальной войны. Производить на Украине, тестировать продукцию на Украине, проводить исследования и разработки на Украине, модернизировать продукт на Украине", - приводит слова Камышина пресс-служба на сайте "Правительственного портала". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3c7a73c7ca904316e37616fc6c659131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, нато, в мире
Украина, Россия, Киев, НАТО, В мире
В Киеве хотят сделать Украину "оружейным арсеналом свободного мира"

Украинский министр: Киев договаривается с Западом о производстве и тестировании оружия

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Киев договаривается с западными компаниями о производстве и тестировании оружия на Украине, территория страны может стать полигоном для испытания вооружений, заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
«
"Украина сможет стать арсеналом свободного мира, а оборонная промышленность будет динамично развиваться десятилетиями. Для крупных международных компаний открываются большие возможности производить и тестировать свой продукт в условиях реальной войны. Производить на Украине, тестировать продукцию на Украине, проводить исследования и разработки на Украине, модернизировать продукт на Украине", - приводит слова Камышина пресс-служба на сайте "Правительственного портала".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Зеленский пожаловался, что Украине не хватает западной помощи
Вчера, 18:50
 
УкраинаРоссияКиевНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала