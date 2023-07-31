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Все потеряно: в Киеве пришли в ужас от разрушительного шага Зеленского - РИА Новости, 31.07.2023
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19:26 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887462793.html
Все потеряно: в Киеве пришли в ужас от разрушительного шага Зеленского
Все потеряно: в Киеве пришли в ужас от разрушительного шага Зеленского - РИА Новости, 31.07.2023
Все потеряно: в Киеве пришли в ужас от разрушительного шага Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский разрушил страну своей близорукой политикой, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T19:26
2023-07-31T19:26
политика
украина
одесса
черное море
владимир зеленский
олег соскин
оон
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский разрушил страну своей близорукой политикой, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Украина превратилась в разрушенную страну. Она потеряла уже минимум две трети своего народно-хозяйственного комплекса. На Украине разрушены целые города, она заминирована на десятилетия, это самая заминированная страна в мире. Украина потеряла свой металлургический комплекс и энергетическую сферу и теперь, благодаря Зеленскому и "Слугам народа", &lt;…&gt; потеряла свой зерновой экспортный ресурс. Одесса разрушена, морские и речные порты на Дунае разрушены", — напомнил эксперт.Как отметил бывший советник Кучмы, пшеница теперь будет скапливаться в стране и гнить, поскольку Черное море заблокировано. По причине некомпетентности главы государства зерно не удается вывезти и по сухопутным маршрутам в Европу, уточнил Соскин.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие соглашения прекратилось с 18 июля 2023 года, Россия уведомила стороны о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как неоднократно указывал Путин, Запад вывозил большую часть продовольствия в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.
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политика, украина, одесса, черное море, владимир зеленский, олег соскин, оон
Политика, Украина, Одесса, Черное море, Владимир Зеленский, Олег Соскин, ООН
Все потеряно: в Киеве пришли в ужас от разрушительного шага Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: итогом правления Зеленского стала уничтоженная Украина

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский разрушил страну своей близорукой политикой, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«
"Украина превратилась в разрушенную страну. Она потеряла уже минимум две трети своего народно-хозяйственного комплекса. На Украине разрушены целые города, она заминирована на десятилетия, это самая заминированная страна в мире. Украина потеряла свой металлургический комплекс и энергетическую сферу и теперь, благодаря Зеленскому и "Слугам народа", <…> потеряла свой зерновой экспортный ресурс. Одесса разрушена, морские и речные порты на Дунае разрушены", — напомнил эксперт.
Как отметил бывший советник Кучмы, пшеница теперь будет скапливаться в стране и гнить, поскольку Черное море заблокировано. По причине некомпетентности главы государства зерно не удается вывезти и по сухопутным маршрутам в Европу, уточнил Соскин.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие соглашения прекратилось с 18 июля 2023 года, Россия уведомила стороны о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как неоднократно указывал Путин, Запад вывозил большую часть продовольствия в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
"Одессу возьмут". Зеленскому сообщили о катастрофе в Черном море
Вчера, 16:00
 
ПолитикаУкраинаОдессаЧерное мореВладимир ЗеленскийОлег СоскинООН
 
 
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