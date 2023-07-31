Все потеряно: в Киеве пришли в ужас от разрушительного шага Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: итогом правления Зеленского стала уничтоженная Украина
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский разрушил страну своей близорукой политикой, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
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"Украина превратилась в разрушенную страну. Она потеряла уже минимум две трети своего народно-хозяйственного комплекса. На Украине разрушены целые города, она заминирована на десятилетия, это самая заминированная страна в мире. Украина потеряла свой металлургический комплекс и энергетическую сферу и теперь, благодаря Зеленскому и "Слугам народа", <…> потеряла свой зерновой экспортный ресурс. Одесса разрушена, морские и речные порты на Дунае разрушены", — напомнил эксперт.
Как отметил бывший советник Кучмы, пшеница теперь будет скапливаться в стране и гнить, поскольку Черное море заблокировано. По причине некомпетентности главы государства зерно не удается вывезти и по сухопутным маршрутам в Европу, уточнил Соскин.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие соглашения прекратилось с 18 июля 2023 года, Россия уведомила стороны о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как неоднократно указывал Путин, Запад вывозил большую часть продовольствия в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.