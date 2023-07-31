https://ria.ru/20230731/ukraina-1887462793.html

Все потеряно: в Киеве пришли в ужас от разрушительного шага Зеленского

Все потеряно: в Киеве пришли в ужас от разрушительного шага Зеленского - РИА Новости, 31.07.2023

Все потеряно: в Киеве пришли в ужас от разрушительного шага Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский разрушил страну своей близорукой политикой, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T19:26

2023-07-31T19:26

2023-07-31T19:26

политика

украина

одесса

черное море

владимир зеленский

олег соскин

оон

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский разрушил страну своей близорукой политикой, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Украина превратилась в разрушенную страну. Она потеряла уже минимум две трети своего народно-хозяйственного комплекса. На Украине разрушены целые города, она заминирована на десятилетия, это самая заминированная страна в мире. Украина потеряла свой металлургический комплекс и энергетическую сферу и теперь, благодаря Зеленскому и "Слугам народа", <…> потеряла свой зерновой экспортный ресурс. Одесса разрушена, морские и речные порты на Дунае разрушены", — напомнил эксперт.Как отметил бывший советник Кучмы, пшеница теперь будет скапливаться в стране и гнить, поскольку Черное море заблокировано. По причине некомпетентности главы государства зерно не удается вывезти и по сухопутным маршрутам в Европу, уточнил Соскин.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие соглашения прекратилось с 18 июля 2023 года, Россия уведомила стороны о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Как неоднократно указывал Путин, Запад вывозил большую часть продовольствия в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887387849.html

украина

одесса

черное море

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политика, украина, одесса, черное море, владимир зеленский, олег соскин, оон