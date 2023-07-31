https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html

Зеленский пожаловался, что Украине не хватает западной помощи

Зеленский пожаловался, что Украине не хватает западной помощи - РИА Новости, 31.07.2023

Зеленский пожаловался, что Украине не хватает западной помощи

Помощи, которую западные страны оказывают Украине, недостаточно, пока продолжается конфликт с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:50

2023-07-31T18:50

2023-07-31T20:48

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

в мире

денис шмыгаль

россия

киев

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Помощи, которую западные страны оказывают Украине, недостаточно, пока продолжается конфликт с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью бразильской газете O Globo."Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идет война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь, она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь..." — сказал он.Киев регулярно просит партнеров о военной, финансовой и гуманитарной помощи.Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на этот год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы — 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в три миллиарда долларов, которые Киев предполагает закрывать внешними заимствованиями.

https://ria.ru/20230721/ukraina-1885338807.html

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Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, в мире, денис шмыгаль, россия, киев