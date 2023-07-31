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Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 31.07.2023 (обновлено: 00:59 01.08.2023)
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887444429.html
Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России
Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России - РИА Новости, 01.08.2023
Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России
Мексика готова присутствовать на переговорах по Украине, организуемых Саудовской Аравией, только если в них будут участвовать обе стороны конфликта, сообщил РИА РИА Новости, 01.08.2023
2023-07-31T18:14
2023-08-01T00:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
мексика
андрес мануэль лопес обрадор
франциск (хорхе марио бергольо)
оон
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МЕХИКО, 31 июл — РИА Новости. Мексика готова присутствовать на переговорах по Украине, организуемых Саудовской Аравией, только если в них будут участвовать обе стороны конфликта, сообщил РИА Новости президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.&quot;Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны. — Прим. ред.) для этой цели. Мы выступаем за мир. &lt;...&gt; Если будут представлены две страны — да&quot;, — сказал собеседник агентства.Глава государства напомнил, что Мексика выступала с инициативой по достижению мира на Украине при посредничестве папы римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша."Единственный, кто получает выгоду, — это военная, оружейная промышленность. &lt;...&gt; Мы не хотим привыкать к этой войне, которая стоит стольких жизней и человеческих страданий и, кроме того, провоцирует нестабильность в мире — экономическую и политическую. Да, мы за любое предложение, ориентированное на достижение мира", — добавил Лопес Обрадор.В минувшие выходные газета The Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия хочет в августе провести в Джидде мирные переговоры по Украине: туда пригласили порядка 30 стран, но России среди них нет.В Кремле будут наблюдать за встречей, нужно понять, какие цели у этого мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230215/meksika-1852074046.html
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в мире, украина, россия, мексика, андрес мануэль лопес обрадор, франциск (хорхе марио бергольо), оон, нарендра моди
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мексика, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ООН, Нарендра Моди
Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

Президент Мексики заявил об отказе от участия в переговорах по Украине без России

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 31 июл — РИА Новости. Мексика готова присутствовать на переговорах по Украине, организуемых Саудовской Аравией, только если в них будут участвовать обе стороны конфликта, сообщил РИА Новости президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«

"Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны. — Прим. ред.) для этой цели. Мы выступаем за мир. <...> Если будут представлены две страны — да", — сказал собеседник агентства.

Глава государства напомнил, что Мексика выступала с инициативой по достижению мира на Украине при посредничестве папы римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
"Единственный, кто получает выгоду, — это военная, оружейная промышленность. <...> Мы не хотим привыкать к этой войне, которая стоит стольких жизней и человеческих страданий и, кроме того, провоцирует нестабильность в мире — экономическую и политическую. Да, мы за любое предложение, ориентированное на достижение мира", — добавил Лопес Обрадор.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Глава МИД Мексики назвал идею отправки вооружения Украине неразумной
15 февраля, 08:59
В минувшие выходные газета The Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия хочет в августе провести в Джидде мирные переговоры по Украине: туда пригласили порядка 30 стран, но России среди них нет.
В Кремле будут наблюдать за встречей, нужно понять, какие цели у этого мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Захарова оценила готовящуюся встречу по Украине в Саудовской Аравии
Вчера, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМексикаАндрес Мануэль Лопес ОбрадорФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ООННарендра Моди
 
 
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