Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России
Президент Мексики заявил об отказе от участия в переговорах по Украине без России
© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
МЕХИКО, 31 июл — РИА Новости. Мексика готова присутствовать на переговорах по Украине, организуемых Саудовской Аравией, только если в них будут участвовать обе стороны конфликта, сообщил РИА Новости президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
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"Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны. — Прим. ред.) для этой цели. Мы выступаем за мир. <...> Если будут представлены две страны — да", — сказал собеседник агентства.
Глава государства напомнил, что Мексика выступала с инициативой по достижению мира на Украине при посредничестве папы римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
"Единственный, кто получает выгоду, — это военная, оружейная промышленность. <...> Мы не хотим привыкать к этой войне, которая стоит стольких жизней и человеческих страданий и, кроме того, провоцирует нестабильность в мире — экономическую и политическую. Да, мы за любое предложение, ориентированное на достижение мира", — добавил Лопес Обрадор.
В минувшие выходные газета The Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия хочет в августе провести в Джидде мирные переговоры по Украине: туда пригласили порядка 30 стран, но России среди них нет.
В Кремле будут наблюдать за встречей, нужно понять, какие цели у этого мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.