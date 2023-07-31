https://ria.ru/20230731/ukraina-1887444429.html

Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России - РИА Новости, 01.08.2023

Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

Мексика готова присутствовать на переговорах по Украине, организуемых Саудовской Аравией, только если в них будут участвовать обе стороны конфликта, сообщил РИА РИА Новости, 01.08.2023

2023-07-31T18:14

2023-07-31T18:14

2023-08-01T00:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

мексика

андрес мануэль лопес обрадор

франциск (хорхе марио бергольо)

оон

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МЕХИКО, 31 июл — РИА Новости. Мексика готова присутствовать на переговорах по Украине, организуемых Саудовской Аравией, только если в них будут участвовать обе стороны конфликта, сообщил РИА Новости президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор."Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны. — Прим. ред.) для этой цели. Мы выступаем за мир. <...> Если будут представлены две страны — да", — сказал собеседник агентства.Глава государства напомнил, что Мексика выступала с инициативой по достижению мира на Украине при посредничестве папы римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша."Единственный, кто получает выгоду, — это военная, оружейная промышленность. <...> Мы не хотим привыкать к этой войне, которая стоит стольких жизней и человеческих страданий и, кроме того, провоцирует нестабильность в мире — экономическую и политическую. Да, мы за любое предложение, ориентированное на достижение мира", — добавил Лопес Обрадор.В минувшие выходные газета The Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия хочет в августе провести в Джидде мирные переговоры по Украине: туда пригласили порядка 30 стран, но России среди них нет.В Кремле будут наблюдать за встречей, нужно понять, какие цели у этого мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230215/meksika-1852074046.html

https://ria.ru/20230731/zakharova-1887374836.html

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россия

мексика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, мексика, андрес мануэль лопес обрадор, франциск (хорхе марио бергольо), оон, нарендра моди