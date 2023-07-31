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Киев позаимствовал у ИГ* тактику "живого щита", заявил Полянский - РИА Новости, 31.07.2023
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17:41 31.07.2023 (обновлено: 18:41 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887434149.html
Киев позаимствовал у ИГ* тактику "живого щита", заявил Полянский
Киев позаимствовал у ИГ* тактику "живого щита", заявил Полянский - РИА Новости, 31.07.2023
Киев позаимствовал у ИГ* тактику "живого щита", заявил Полянский
Украина с начала российской специальной военной операции расширила спектр террористических приемов, позаимствовав у ИГИЛ* тактику "живого щита", заявил в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:41
2023-07-31T18:41
россия
украина
киев
дмитрий полянский
владимир путин
исламское государство
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Украина с начала российской специальной военной операции расширила спектр террористических приемов, позаимствовав у ИГИЛ* тактику "живого щита", заявил в понедельник заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "С началом СВО Киев расширил спектр террористических приемов при ведении боевых действий, позаимствовав тактику "живого щита" у ИГИЛ*", - сказал Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине. По словам российского дипломата, "было бы наивно ожидать", что поддерживающие Украину страны на Западе "осудят теракты своих сателлитов". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.* Террористическая организация, запрещена в России
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Россия, Украина, Киев, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Исламское государство, ООН, НАТО, В мире
Киев позаимствовал у ИГ* тактику "живого щита", заявил Полянский

Зампостпреда России при ООН Полянский: Киев позаимствовал у ИГ тактику "живого щита"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Украина с начала российской специальной военной операции расширила спектр террористических приемов, позаимствовав у ИГИЛ* тактику "живого щита", заявил в понедельник заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"С началом СВО Киев расширил спектр террористических приемов при ведении боевых действий, позаимствовав тактику "живого щита" у ИГИЛ*", - сказал Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.
По словам российского дипломата, "было бы наивно ожидать", что поддерживающие Украину страны на Западе "осудят теракты своих сателлитов".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
* Террористическая организация, запрещена в России
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РоссияУкраинаКиевДмитрий ПолянскийВладимир ПутинИсламское государствоООННАТОВ мире
 
 
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