https://ria.ru/20230731/ukraina-1887434149.html

Киев позаимствовал у ИГ* тактику "живого щита", заявил Полянский

Киев позаимствовал у ИГ* тактику "живого щита", заявил Полянский - РИА Новости, 31.07.2023

Киев позаимствовал у ИГ* тактику "живого щита", заявил Полянский

Украина с начала российской специальной военной операции расширила спектр террористических приемов, позаимствовав у ИГИЛ* тактику "живого щита", заявил в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:41

2023-07-31T17:41

2023-07-31T18:41

россия

украина

киев

дмитрий полянский

владимир путин

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оон

нато

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Украина с начала российской специальной военной операции расширила спектр террористических приемов, позаимствовав у ИГИЛ* тактику "живого щита", заявил в понедельник заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "С началом СВО Киев расширил спектр террористических приемов при ведении боевых действий, позаимствовав тактику "живого щита" у ИГИЛ*", - сказал Полянский в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине. По словам российского дипломата, "было бы наивно ожидать", что поддерживающие Украину страны на Западе "осудят теракты своих сателлитов". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230731/tsentr-1887417068.html

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украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, киев, дмитрий полянский, владимир путин, исламское государство, оон, нато, в мире