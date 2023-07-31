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Украине будет еще сложнее вступить в ЕС, чем в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2023
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16:29 31.07.2023 (обновлено: 16:30 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887396692.html
Украине будет еще сложнее вступить в ЕС, чем в НАТО, пишут СМИ
Украине будет еще сложнее вступить в ЕС, чем в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2023
Украине будет еще сложнее вступить в ЕС, чем в НАТО, пишут СМИ
Вступление в Евросоюз может оказаться для Украины еще более непосильной задачей, чем вступление в НАТО, пишет колумнист Financial Times Тони Барбер. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:29
2023-07-31T16:30
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
ситуация в днр и лнр
нато
еврокомиссия
майя санду
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вступление в Евросоюз может оказаться для Украины еще более непосильной задачей, чем вступление в НАТО, пишет колумнист Financial Times Тони Барбер. "Членство в ЕС может даться Украине даже сложнее, чем вхождение в НАТО", - отмечает Барбер в своей статье. Как пишет журналист Financial Times, прежде всего Украине будет сложно выполнить формальные требования для вступления в объединение, в частности в том, что касается верховенства права и рыночной экономики. Кроме того, вступить в ЕС на сегодняшний день хотят еще как минимум девять других стран, в частности Албания, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Сербия, Босния и Герцеговина, Грузия и Турция. Включение такого количества государств в состав региональной организации потребует обстоятельных реформ институтов и законодательства Евросоюза, на что правительства и избиратели стран-членов, судя по всему, не готовы, считает Барбер. Так, Украина, будучи крупным производителем сельхозпродукции и при этом одной из беднейших стран Европы, в случае вступления может забрать на себя значительную часть дотаций (до 65% бюджета ЕС), которые в настоящее время получают страны-члены из центральной и восточной Европы. Такая перспектива, вероятно, вызовет противление у политических партий и избирателей этих стран, указывает Барбер. Наконец, отдельной преградой на пути Украины в ЕС может стать вопрос притеснения на Украине венгров, пишет журналист FT. Таким образом, вопрос евроинтеграции Украины – самый сложный из всех, с которыми приходилось сталкиваться блоку за всю 70-летнюю историю своего существования, подытоживает Барбер. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230730/struktura-1887255799.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, ситуация в днр и лнр, нато, еврокомиссия, майя санду, черногория, молдавия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО, Еврокомиссия, Майя Санду, Черногория, Молдавия
Украине будет еще сложнее вступить в ЕС, чем в НАТО, пишут СМИ

Financial Times: Украине будет намного сложнее вступить в ЕС, чем в НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вступление в Евросоюз может оказаться для Украины еще более непосильной задачей, чем вступление в НАТО, пишет колумнист Financial Times Тони Барбер.
«
"Членство в ЕС может даться Украине даже сложнее, чем вхождение в НАТО", - отмечает Барбер в своей статье.
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Как пишет журналист Financial Times, прежде всего Украине будет сложно выполнить формальные требования для вступления в объединение, в частности в том, что касается верховенства права и рыночной экономики.
Кроме того, вступить в ЕС на сегодняшний день хотят еще как минимум девять других стран, в частности Албания, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Сербия, Босния и Герцеговина, Грузия и Турция. Включение такого количества государств в состав региональной организации потребует обстоятельных реформ институтов и законодательства Евросоюза, на что правительства и избиратели стран-членов, судя по всему, не готовы, считает Барбер.
Так, Украина, будучи крупным производителем сельхозпродукции и при этом одной из беднейших стран Европы, в случае вступления может забрать на себя значительную часть дотаций (до 65% бюджета ЕС), которые в настоящее время получают страны-члены из центральной и восточной Европы. Такая перспектива, вероятно, вызовет противление у политических партий и избирателей этих стран, указывает Барбер.
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Наконец, отдельной преградой на пути Украины в ЕС может стать вопрос притеснения на Украине венгров, пишет журналист FT.
Таким образом, вопрос евроинтеграции Украины – самый сложный из всех, с которыми приходилось сталкиваться блоку за всю 70-летнюю историю своего существования, подытоживает Барбер.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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