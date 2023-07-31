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"Одессу возьмут". Зеленскому сообщили о катастрофе в Черном море
"Одессу возьмут". Зеленскому сообщили о катастрофе в Черном море - РИА Новости, 31.07.2023
"Одессу возьмут". Зеленскому сообщили о катастрофе в Черном море
Россия одержала победу в конфликте на Украине, отрезав Киеву доступ к Черному морю и наладив сухопутное сообщение с Крымом, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:00
2023-07-31T16:00
2023-07-31T16:00
политика
черное море
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия одержала победу в конфликте на Украине, отрезав Киеву доступ к Черному морю и наладив сухопутное сообщение с Крымом, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real."Этой войне придет конец. <…> К сожалению, украинцы несут потери, около 200 тысяч военных. У России есть защищенный доступ, так называемый сухопутный мост до Крыма. И теперь они нацелились на Одессу", — сказал эксперт.Он напомнил, что Москва построила отличные фортификационные сооружения на новых территориях, и теперь ВСУ разбиваются о них, пытаясь прорваться к Черному морю.Украинская армия начала 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230731/vsu-1887376494.html
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политика, черное море, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, украина
Политика, Черное море, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Украина
"Одессу возьмут". Зеленскому сообщили о катастрофе в Черном море
Экс-советник ЦРУ Рикардс: Россия победила, лишив Украину моря и проложив дорогу в Крым