https://ria.ru/20230731/ukraina-1887387849.html

"Одессу возьмут". Зеленскому сообщили о катастрофе в Черном море

"Одессу возьмут". Зеленскому сообщили о катастрофе в Черном море - РИА Новости, 31.07.2023

"Одессу возьмут". Зеленскому сообщили о катастрофе в Черном море

Россия одержала победу в конфликте на Украине, отрезав Киеву доступ к Черному морю и наладив сухопутное сообщение с Крымом, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:00

2023-07-31T16:00

2023-07-31T16:00

политика

черное море

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

украина

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия одержала победу в конфликте на Украине, отрезав Киеву доступ к Черному морю и наладив сухопутное сообщение с Крымом, заявил экс-советник ЦРУ Джим Рикардс в интервью YouTube-каналу London Real."Этой войне придет конец. <…> К сожалению, украинцы несут потери, около 200 тысяч военных. У России есть защищенный доступ, так называемый сухопутный мост до Крыма. И теперь они нацелились на Одессу", — сказал эксперт.Он напомнил, что Москва построила отличные фортификационные сооружения на новых территориях, и теперь ВСУ разбиваются о них, пытаясь прорваться к Черному морю.Украинская армия начала 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230731/vsu-1887376494.html

черное море

россия

украина

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политика, черное море, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, украина