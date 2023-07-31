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Патрушев сообщил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал
Патрушев сообщил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал - РИА Новости, 31.07.2023
Патрушев сообщил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал
Поступает информация, что киевский режим использует своих раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил секретарь Совета РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:09
2023-07-31T14:09
2023-07-31T14:09
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
николай патрушев
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Поступает информация, что киевский режим использует своих раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Украинцев не только бросают на так называемые "мясные штурмы", приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. "Видимо, не случайно в прошлом году Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий трансплантацию человеческих органов без согласия", - добавил секретарь СБ РФ. В апреле 2022 года Патрушев отмечал, что "Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам".
https://ria.ru/20230714/vsu-1884148211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Патрушев сообщил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал
Патрушев: киевский режим изымает органы у своих раненых военных для трансплантации