Рейтинг@Mail.ru
Патрушев сообщил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887359452.html
Патрушев сообщил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал
Патрушев сообщил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал - РИА Новости, 31.07.2023
Патрушев сообщил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал
Поступает информация, что киевский режим использует своих раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил секретарь Совета РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:09
2023-07-31T14:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
николай патрушев
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Поступает информация, что киевский режим использует своих раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Украинцев не только бросают на так называемые "мясные штурмы", приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. "Видимо, не случайно в прошлом году Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий трансплантацию человеческих органов без согласия", - добавил секретарь СБ РФ. В апреле 2022 года Патрушев отмечал, что "Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам".
https://ria.ru/20230714/vsu-1884148211.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, николай патрушев, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Патрушев сообщил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал

Патрушев: киевский режим изымает органы у своих раненых военных для трансплантации

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Поступает информация, что киевский режим использует своих раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Украинцев не только бросают на так называемые "мясные штурмы", приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
"Видимо, не случайно в прошлом году Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий трансплантацию человеческих органов без согласия", - добавил секретарь СБ РФ.
В апреле 2022 года Патрушев отмечал, что "Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам".
Украинские солдаты ищут тела погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
На Украине хотят запретить трансплантацию органов погибших военных
14 июля, 11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала