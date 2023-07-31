https://ria.ru/20230731/ukraina-1887359452.html

Патрушев сообщил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал

Патрушев сообщил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал - РИА Новости, 31.07.2023

Патрушев сообщил, что в ВСУ используют раненых военных как биоматериал

Поступает информация, что киевский режим использует своих раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил секретарь Совета РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:09

2023-07-31T14:09

2023-07-31T14:09

специальная военная операция на украине

в мире

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николай патрушев

совет безопасности рф

ситуация в днр и лнр

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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Поступает информация, что киевский режим использует своих раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Украинцев не только бросают на так называемые "мясные штурмы", приводящие к огромным потерям, но и, по поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. "Видимо, не случайно в прошлом году Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий трансплантацию человеческих органов без согласия", - добавил секретарь СБ РФ. В апреле 2022 года Патрушев отмечал, что "Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам".

https://ria.ru/20230714/vsu-1884148211.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, николай патрушев, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр