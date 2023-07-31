https://ria.ru/20230731/ukraina-1887338046.html

Политика США по Украине противоречит международным нормам, заявил Песков

Политика США по Украине противоречит международным нормам, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023

Политика США по Украине противоречит международным нормам, заявил Песков

Политика США по Украине противоречит важному принципу в международном праве и ведёт в перспективе к ухудшению безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:00

2023-07-31T13:00

2023-07-31T13:00

в мире

украина

сша

европа

владимир зеленский

андрей ермак

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Политика США по Украине противоречит важному принципу в международном праве и ведёт в перспективе к ухудшению безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это противоречит очень важному принципу в международном праве и будет вести лишь к дальнейшему ухудшению ситуации безопасности на европейском континенте", - сообщил Песков журналистам. Ранее сообщалось, что Украина на следующей неделе начнет переговоры с США о двусторонних гарантиях безопасности, об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Следить будут. Если вы помните недавний саммит НАТО, там действительно страны "семёрки" говорили о том, что они будут представлять на двусторонней основе гарантии безопасности для Украины. Разумеется, это идет вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности", - сообщил Песков журналистам.По его словам, фактически продолжается "линия на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины. В данном случае - в ущерб безопасности нашей страны".

https://ria.ru/20230731/afrika-1887336850.html

https://ria.ru/20230730/krym-1887252420.html

украина

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, андрей ермак, дмитрий песков, нато