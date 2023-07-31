Политика США по Украине противоречит международным нормам, заявил Песков
Песков: политика США по Украине противоречит важному принципу в международном праве
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Политика США по Украине противоречит важному принципу в международном праве и ведёт в перспективе к ухудшению безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это противоречит очень важному принципу в международном праве и будет вести лишь к дальнейшему ухудшению ситуации безопасности на европейском континенте", - сообщил Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что Украина на следующей неделе начнет переговоры с США о двусторонних гарантиях безопасности, об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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"Следить будут. Если вы помните недавний саммит НАТО, там действительно страны "семёрки" говорили о том, что они будут представлять на двусторонней основе гарантии безопасности для Украины. Разумеется, это идет вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности", - сообщил Песков журналистам.
По его словам, фактически продолжается "линия на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины. В данном случае - в ущерб безопасности нашей страны".