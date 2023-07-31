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Политика США по Украине противоречит международным нормам, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
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13:00 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887338046.html
Политика США по Украине противоречит международным нормам, заявил Песков
Политика США по Украине противоречит международным нормам, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
Политика США по Украине противоречит международным нормам, заявил Песков
Политика США по Украине противоречит важному принципу в международном праве и ведёт в перспективе к ухудшению безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:00
2023-07-31T13:00
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
андрей ермак
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Политика США по Украине противоречит важному принципу в международном праве и ведёт в перспективе к ухудшению безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это противоречит очень важному принципу в международном праве и будет вести лишь к дальнейшему ухудшению ситуации безопасности на европейском континенте", - сообщил Песков журналистам. Ранее сообщалось, что Украина на следующей неделе начнет переговоры с США о двусторонних гарантиях безопасности, об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Следить будут. Если вы помните недавний саммит НАТО, там действительно страны "семёрки" говорили о том, что они будут представлять на двусторонней основе гарантии безопасности для Украины. Разумеется, это идет вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности", - сообщил Песков журналистам.По его словам, фактически продолжается "линия на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины. В данном случае - в ущерб безопасности нашей страны".
https://ria.ru/20230731/afrika-1887336850.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, андрей ермак, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дмитрий Песков, НАТО
Политика США по Украине противоречит международным нормам, заявил Песков

Песков: политика США по Украине противоречит важному принципу в международном праве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Политика США по Украине противоречит важному принципу в международном праве и ведёт в перспективе к ухудшению безопасности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это противоречит очень важному принципу в международном праве и будет вести лишь к дальнейшему ухудшению ситуации безопасности на европейском континенте", - сообщил Песков журналистам.
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Ранее сообщалось, что Украина на следующей неделе начнет переговоры с США о двусторонних гарантиях безопасности, об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«
"Следить будут. Если вы помните недавний саммит НАТО, там действительно страны "семёрки" говорили о том, что они будут представлять на двусторонней основе гарантии безопасности для Украины. Разумеется, это идет вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности", - сообщил Песков журналистам.
По его словам, фактически продолжается "линия на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины. В данном случае - в ущерб безопасности нашей страны".
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