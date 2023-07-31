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Контрнаступление у Киева не получается, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887333848.html
Контрнаступление у Киева не получается, заявил Песков
Контрнаступление у Киева не получается, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
Контрнаступление у Киева не получается, заявил Песков
Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:42
2023-07-31T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", - сказал Песков журналистам в понедельник.
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
Контрнаступление у Киева не получается, заявил Песков

Песков: многомиллиардные ресурсы, переданные Киеву НАТО, расходуются неэффективно

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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", - сказал Песков журналистам в понедельник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
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