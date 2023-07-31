https://ria.ru/20230731/ukraina-1887333848.html

Контрнаступление у Киева не получается, заявил Песков

Контрнаступление у Киева не получается, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023

Контрнаступление у Киева не получается, заявил Песков

Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:42

2023-07-31T12:42

2023-07-31T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", - сказал Песков журналистам в понедельник.

https://ria.ru/20230729/vuchich-1887064122.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, дмитрий песков, нато