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Контрнаступление у Киева не получается, заявил Песков
Контрнаступление у Киева не получается, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
Контрнаступление у Киева не получается, заявил Песков
Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:42
2023-07-31T12:42
2023-07-31T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", - сказал Песков журналистам в понедельник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
Контрнаступление у Киева не получается, заявил Песков
Песков: многомиллиардные ресурсы, переданные Киеву НАТО, расходуются неэффективно
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", - сказал Песков журналистам в понедельник.
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