https://ria.ru/20230731/ukraina-1887332573.html
Киевский режим не хочет мира, заявил Песков
Киевский режим не хочет мира, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
Киевский режим не хочет мира, заявил Песков
Кремль не видит предпосылок для мирного урегулирования с участием Киева, этот режим не хочет мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:37
2023-07-31T12:37
2023-07-31T12:37
россия
киев
дмитрий песков
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кремль не видит предпосылок для мирного урегулирования с участием Киева, этот режим не хочет мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции, ответ тоже однозначный: нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет", - сказал Песков, напомнив, что ранее об этом заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что киевский режим "не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией".
https://ria.ru/20230731/diplomatiya-1887331769.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Киевский режим не хочет мира, заявил Песков
Песков: Кремль не видит предпосылок для мирного урегулирования с участием Киева