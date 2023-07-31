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Киевский режим не хочет мира, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
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12:37 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887332573.html
Киевский режим не хочет мира, заявил Песков
Киевский режим не хочет мира, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
Киевский режим не хочет мира, заявил Песков
Кремль не видит предпосылок для мирного урегулирования с участием Киева, этот режим не хочет мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:37
2023-07-31T12:37
россия
киев
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кремль не видит предпосылок для мирного урегулирования с участием Киева, этот режим не хочет мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции, ответ тоже однозначный: нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет", - сказал Песков, напомнив, что ранее об этом заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что киевский режим "не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией".
https://ria.ru/20230731/diplomatiya-1887331769.html
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россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Киевский режим не хочет мира, заявил Песков

Песков: Кремль не видит предпосылок для мирного урегулирования с участием Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кремль не видит предпосылок для мирного урегулирования с участием Киева, этот режим не хочет мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции, ответ тоже однозначный: нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет", - сказал Песков, напомнив, что ранее об этом заявлял президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что киевский режим "не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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РоссияКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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