https://ria.ru/20230731/ukraina-1887332573.html

Киевский режим не хочет мира, заявил Песков

Киевский режим не хочет мира, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023

Киевский режим не хочет мира, заявил Песков

Кремль не видит предпосылок для мирного урегулирования с участием Киева, этот режим не хочет мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:37

2023-07-31T12:37

2023-07-31T12:37

россия

киев

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кремль не видит предпосылок для мирного урегулирования с участием Киева, этот режим не хочет мира, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции, ответ тоже однозначный: нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет", - сказал Песков, напомнив, что ранее об этом заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что киевский режим "не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией".

https://ria.ru/20230731/diplomatiya-1887331769.html

россия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, в мире