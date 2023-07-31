https://ria.ru/20230731/ukraina-1887331451.html

Киев бесцельно тратит миллиардные ресурсы от НАТО, заявили в Кремле

Киев бесцельно тратит миллиардные ресурсы от НАТО, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.07.2023

Киев бесцельно тратит миллиардные ресурсы от НАТО, заявили в Кремле

Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:33

2023-07-31T12:33

2023-07-31T13:20

специальная военная операция на украине

киев

нато

в мире

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дмитрий песков

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", - сказал Песков журналистам в понедельник.Никаких успехов у киевского режима нет, добавил пресс-секретарь президента."Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230730/nato-1887151088.html

киев

россия

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Варвара Скокшина

киев, нато, в мире, россия, дмитрий песков