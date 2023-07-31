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Киев бесцельно тратит миллиардные ресурсы от НАТО, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 31.07.2023 (обновлено: 13:20 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887331451.html
Киев бесцельно тратит миллиардные ресурсы от НАТО, заявили в Кремле
Киев бесцельно тратит миллиардные ресурсы от НАТО, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.07.2023
Киев бесцельно тратит миллиардные ресурсы от НАТО, заявили в Кремле
Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:33
2023-07-31T13:20
специальная военная операция на украине
киев
нато
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", - сказал Песков журналистам в понедельник.Никаких успехов у киевского режима нет, добавил пресс-секретарь президента."Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230730/nato-1887151088.html
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киев, нато, в мире, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Киев, НАТО, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Киев бесцельно тратит миллиардные ресурсы от НАТО, заявили в Кремле

Представитель Кремля Песков: контрнаступление у ВСУ не получается, успехов у Киева нет

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Никаких успехов у киевского режима нет, добавил пресс-секретарь президента.
"Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве", - сказал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевНАТОВ миреРоссияДмитрий Песков
 
 
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