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Киев бесцельно тратит миллиардные ресурсы от НАТО, заявили в Кремле
Киев бесцельно тратит миллиардные ресурсы от НАТО, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.07.2023
Киев бесцельно тратит миллиардные ресурсы от НАТО, заявили в Кремле
Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:33
2023-07-31T12:33
2023-07-31T13:20
специальная военная операция на украине
киев
нато
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", - сказал Песков журналистам в понедельник.Никаких успехов у киевского режима нет, добавил пресс-секретарь президента."Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230730/nato-1887151088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, нато, в мире, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Киев, НАТО, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Киев бесцельно тратит миллиардные ресурсы от НАТО, заявили в Кремле
Представитель Кремля Песков: контрнаступление у ВСУ не получается, успехов у Киева нет
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Контрнаступление у Киева не получается, многомиллиардные ресурсы от НАТО расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Очевидно также, что многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", - сказал Песков
журналистам в понедельник.
Никаких успехов у киевского режима нет, добавил пресс-секретарь президента.
"Никаких успехов у киевского режима нет. Более того, киевский режим находится в весьма и весьма трудной ситуации. Специальная военная операция продолжается. Очевидно, что контрнаступление не получается так, как оно задумывалось в Киеве", - сказал Песков.
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