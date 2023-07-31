https://ria.ru/20230731/ukraina-1887329092.html

Источник прокомментировал возможность переговоров по Украине в Джидде

Источник прокомментировал возможность переговоров по Украине в Джидде - РИА Новости, 31.07.2023

Источник прокомментировал возможность переговоров по Украине в Джидде

Источник в Москве РИА Новости сообщил, комментируя информацию о желании Саудовской Аравии провести в Джидде мирные переговоры по Украине без РФ, что... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:23

2023-07-31T12:23

2023-07-31T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

саудовская аравия

джидда

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Источник в Москве РИА Новости сообщил, комментируя информацию о желании Саудовской Аравии провести в Джидде мирные переговоры по Украине без РФ, что урегулирование кризиса невозможно без участия России, без учета ее законных интересов. Ранее Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия хочет провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине: туда пригласили представителей до 30 стран, но России среди них нет. Комментируя это, собеседник агентства указал, что: "урегулирование кризиса вокруг Украины объективно невозможно без участия России и без учета ее законных интересов". "Оно также объективно невозможно на основе ультимативной "формулы Зеленского". Любые встречи по данной тематике должны учитывать эти обстоятельства", - добавил он.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html

украина

россия

саудовская аравия

джидда

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, саудовская аравия, джидда, ситуация в днр и лнр