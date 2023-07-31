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Источник прокомментировал возможность переговоров по Украине в Джидде - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887329092.html
Источник прокомментировал возможность переговоров по Украине в Джидде
Источник прокомментировал возможность переговоров по Украине в Джидде - РИА Новости, 31.07.2023
Источник прокомментировал возможность переговоров по Украине в Джидде
Источник в Москве РИА Новости сообщил, комментируя информацию о желании Саудовской Аравии провести в Джидде мирные переговоры по Украине без РФ, что... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:23
2023-07-31T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
саудовская аравия
джидда
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Источник в Москве РИА Новости сообщил, комментируя информацию о желании Саудовской Аравии провести в Джидде мирные переговоры по Украине без РФ, что урегулирование кризиса невозможно без участия России, без учета ее законных интересов. Ранее Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия хочет провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине: туда пригласили представителей до 30 стран, но России среди них нет. Комментируя это, собеседник агентства указал, что: "урегулирование кризиса вокруг Украины объективно невозможно без участия России и без учета ее законных интересов". "Оно также объективно невозможно на основе ультимативной "формулы Зеленского". Любые встречи по данной тематике должны учитывать эти обстоятельства", - добавил он.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html
украина
россия
саудовская аравия
джидда
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в мире, украина, россия, саудовская аравия, джидда, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Джидда, Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник прокомментировал возможность переговоров по Украине в Джидде

Источник назвал невозможным урегулирование кризиса на Украине без участия России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Источник в Москве РИА Новости сообщил, комментируя информацию о желании Саудовской Аравии провести в Джидде мирные переговоры по Украине без РФ, что урегулирование кризиса невозможно без участия России, без учета ее законных интересов.
Ранее Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия хочет провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине: туда пригласили представителей до 30 стран, но России среди них нет.
Комментируя это, собеседник агентства указал, что: "урегулирование кризиса вокруг Украины объективно невозможно без участия России и без учета ее законных интересов". "Оно также объективно невозможно на основе ультимативной "формулы Зеленского". Любые встречи по данной тематике должны учитывать эти обстоятельства", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСаудовская АравияДжиддаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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