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Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России
Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России - РИА Новости, 31.07.2023
Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России
Отказ Украины от переговоров позволит довести спецоперацию до конца, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:41
2023-07-31T11:41
2023-07-31T12:47
специальная военная операция на украине
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отказ Украины от переговоров позволит довести спецоперацию до конца, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца", — высказался он.По его словам, Москве выгодно, что украинские власти выдвинули нежизнеспособную "формулу мира", отказываясь от других форматов диалога.Медведев напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.Зампред Совбеза добавил, что имел в виду "физический конец тех, кто погубил огромное число своих граждан ради украденных у Запада денег и удовлетворения амбиций".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России
Медведев: Россия победит и доведет спецоперацию до конца из-за политики Киева