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Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 31.07.2023 (обновлено: 12:47 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887317926.html
Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России
Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России - РИА Новости, 31.07.2023
Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России
Отказ Украины от переговоров позволит довести спецоперацию до конца, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:41
2023-07-31T12:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
совет безопасности рф
владимир путин
владимир зеленский
москва
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отказ Украины от переговоров позволит довести спецоперацию до конца, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца", — высказался он.По его словам, Москве выгодно, что украинские власти выдвинули нежизнеспособную "формулу мира", отказываясь от других форматов диалога.Медведев напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.Зампред Совбеза добавил, что имел в виду "физический конец тех, кто погубил огромное число своих граждан ради украденных у Запада денег и удовлетворения амбиций".
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россия, украина, дмитрий медведев, совет безопасности рф, владимир путин, владимир зеленский, москва, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Совет Безопасности РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Москва, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России

Медведев: Россия победит и доведет спецоперацию до конца из-за политики Киева

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отказ Украины от переговоров позволит довести спецоперацию до конца, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«
"Это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца", — высказался он.
По его словам, Москве выгодно, что украинские власти выдвинули нежизнеспособную "формулу мира", отказываясь от других форматов диалога.
Медведев напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.
Зампред Совбеза добавил, что имел в виду "физический конец тех, кто погубил огромное число своих граждан ради украденных у Запада денег и удовлетворения амбиций".
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