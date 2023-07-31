https://ria.ru/20230731/ukraina-1887317926.html

Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России

Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России - РИА Новости, 31.07.2023

Медведев назвал отказ Украины от переговоров выгодным для России

Отказ Украины от переговоров позволит довести спецоперацию до конца, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:41

2023-07-31T11:41

2023-07-31T12:47

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий медведев

совет безопасности рф

владимир путин

владимир зеленский

москва

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Отказ Украины от переговоров позволит довести спецоперацию до конца, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца", — высказался он.По его словам, Москве выгодно, что украинские власти выдвинули нежизнеспособную "формулу мира", отказываясь от других форматов диалога.Медведев напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.Зампред Совбеза добавил, что имел в виду "физический конец тех, кто погубил огромное число своих граждан ради украденных у Запада денег и удовлетворения амбиций".

https://ria.ru/20230729/peregovory-1887126712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий медведев, совет безопасности рф, владимир путин, владимир зеленский, москва, совет национальной безопасности и обороны украины