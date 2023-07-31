https://ria.ru/20230731/ukraina-1887271664.html
Удар для Зеленского. Кандидат в президенты США резко высказался об Украине
Удар для Зеленского. Кандидат в президенты США резко высказался об Украине - РИА Новости, 31.07.2023
Удар для Зеленского. Кандидат в президенты США резко высказался об Украине
Конфликт на Украине, на который Штаты тратят огромные суммы, никак не затрагивает американцев, в отличие от ситуации на границе с Мексикой, заявил кандидат на... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T03:19
2023-07-31T03:19
2023-07-31T03:19
в мире
украина
сша
вивек рамасвами
мексика
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Конфликт на Украине, на который Штаты тратят огромные суммы, никак не затрагивает американцев, в отличие от ситуации на границе с Мексикой, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами.В подкасте Breaking Points политик высказался о ситуации на южной границе США, через которую в страну проникают мигранты и перевозятся наркотики. Рамасвами заявил, что окажет влияние на мексиканское правительство для решения вопроса с безопасностью границы, упомянув при этом и Украину."Есть фундаментальная разница между ситуацией с наркокартелями и Украиной. Происходящее на Украине не затрагивает американцев здесь, на американской земле. То, что происходит с мексиканскими картелями в Мексике – затрагивает", - подчеркнул кандидат.Он опубликовал данный отрезок из эфира в своем Twitter, сопроводив его фразой о том, что США тратят деньги на защиту "чужой границы", когда могли бы использовать их для защиты своей собственной.Ранее Рамасвами заявил, что США должны заключить с российским руководством договоренность об отказе от приема Украины в НАТО. По его словам, в рамках такой договоренности Штаты также должны увеличить торговое взаимодействие с Россией.
https://ria.ru/20230731/udar-1887266259.html
украина
сша
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вивек рамасвами, мексика, нато
В мире, Украина, США, Вивек Рамасвами, Мексика, НАТО
Удар для Зеленского. Кандидат в президенты США резко высказался об Украине
Кандидат в президенты США Рамасвами: конфликт на Украина никак не касается американцев
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Конфликт на Украине, на который Штаты тратят огромные суммы, никак не затрагивает американцев, в отличие от ситуации на границе с Мексикой, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами.
В подкасте Breaking Points
политик высказался о ситуации на южной границе США, через которую в страну проникают мигранты и перевозятся наркотики. Рамасвами заявил, что окажет влияние на мексиканское правительство для решения вопроса с безопасностью границы, упомянув при этом и Украину.
"Есть фундаментальная разница между ситуацией с наркокартелями и Украиной. Происходящее на Украине не затрагивает американцев здесь, на американской земле. То, что происходит с мексиканскими картелями в Мексике – затрагивает", - подчеркнул кандидат.
Он опубликовал данный отрезок из эфира в своем Twitter, сопроводив его фразой о том, что США тратят деньги на защиту "чужой границы", когда могли бы использовать их для защиты своей собственной.
Ранее Рамасвами заявил, что США должны заключить с российским руководством договоренность об отказе от приема Украины в НАТО
. По его словам, в рамках такой договоренности Штаты также должны увеличить торговое взаимодействие с Россией
.
Вам не положено. Украина получила удар в спину от главного союзника