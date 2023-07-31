https://ria.ru/20230731/ukraina-1887271664.html

Удар для Зеленского. Кандидат в президенты США резко высказался об Украине

Удар для Зеленского. Кандидат в президенты США резко высказался об Украине - РИА Новости, 31.07.2023

Удар для Зеленского. Кандидат в президенты США резко высказался об Украине

Конфликт на Украине, на который Штаты тратят огромные суммы, никак не затрагивает американцев, в отличие от ситуации на границе с Мексикой, заявил кандидат на... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T03:19

2023-07-31T03:19

2023-07-31T03:19

в мире

украина

сша

вивек рамасвами

мексика

нато

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Конфликт на Украине, на который Штаты тратят огромные суммы, никак не затрагивает американцев, в отличие от ситуации на границе с Мексикой, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами.В подкасте Breaking Points политик высказался о ситуации на южной границе США, через которую в страну проникают мигранты и перевозятся наркотики. Рамасвами заявил, что окажет влияние на мексиканское правительство для решения вопроса с безопасностью границы, упомянув при этом и Украину."Есть фундаментальная разница между ситуацией с наркокартелями и Украиной. Происходящее на Украине не затрагивает американцев здесь, на американской земле. То, что происходит с мексиканскими картелями в Мексике – затрагивает", - подчеркнул кандидат.Он опубликовал данный отрезок из эфира в своем Twitter, сопроводив его фразой о том, что США тратят деньги на защиту "чужой границы", когда могли бы использовать их для защиты своей собственной.Ранее Рамасвами заявил, что США должны заключить с российским руководством договоренность об отказе от приема Украины в НАТО. По его словам, в рамках такой договоренности Штаты также должны увеличить торговое взаимодействие с Россией.

https://ria.ru/20230731/udar-1887266259.html

украина

сша

мексика

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в мире, украина, сша, вивек рамасвами, мексика, нато