https://ria.ru/20230731/ugroza-1887334740.html
В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы
В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы - РИА Новости, 31.07.2023
В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы
Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышать не будут, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:46
2023-07-31T12:46
2023-07-31T12:48
москва
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887215973_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8e6beba95dc0c726a95dc6cb5a71742.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышать не будут, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Насколько мне известно, нет", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, рассматривается ли в Кремле изменение уровня террористической угрозы в Москве и Подмосковье на фоне терактов со стороны Украины.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что ночью в воскресенье совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити", жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".
https://ria.ru/20230730/informirovanie-1887226508.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887215973_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_58913b8bcba0ed049d8fd6ddc0c22b03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков
Москва, Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков
В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы
Песков: в Москве и Подмосковье не будут повышать уровень террористической угрозы