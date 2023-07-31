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В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы - РИА Новости, 31.07.2023
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12:46 31.07.2023 (обновлено: 12:48 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/ugroza-1887334740.html
В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы
В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы - РИА Новости, 31.07.2023
В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы
Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышать не будут, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:46
2023-07-31T12:48
москва
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышать не будут, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Насколько мне известно, нет", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, рассматривается ли в Кремле изменение уровня террористической угрозы в Москве и Подмосковье на фоне терактов со стороны Украины.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что ночью в воскресенье совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити", жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".
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москва
россия
московская область (подмосковье)
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москва, безопасность, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков
Москва, Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Песков
В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы

Песков: в Москве и Подмосковье не будут повышать уровень террористической угрозы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников
Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышать не будут, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно, нет", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, рассматривается ли в Кремле изменение уровня террористической угрозы в Москве и Подмосковье на фоне терактов со стороны Украины.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что ночью в воскресенье совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити", жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".
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