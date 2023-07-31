https://ria.ru/20230731/ugroza-1887334740.html

В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы

В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы - РИА Новости, 31.07.2023

В Москве не планируют повышать уровень террористической угрозы

Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышать не будут, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:46

2023-07-31T12:46

2023-07-31T12:48

москва

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышать не будут, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Насколько мне известно, нет", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, рассматривается ли в Кремле изменение уровня террористической угрозы в Москве и Подмосковье на фоне терактов со стороны Украины.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что ночью в воскресенье совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити", жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

https://ria.ru/20230730/informirovanie-1887226508.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

москва, безопасность, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков