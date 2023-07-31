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Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении

Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении - РИА Новости, 31.07.2023

Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении

На угледарском направлении в последние дни идут самые ожесточенные в ДНР бои, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:27

2023-07-31T12:27

2023-07-31T12:27

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На угледарском направлении в последние дни идут самые ожесточенные в ДНР бои, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин. "Горячей точкой является угледарское направление. Там, я бы сказал, самые ожесточенные за последние дни боестолкновения", - сказал Пушилин. По его словам, в целом на протяжении всей линии соприкосновения в ДНР идут оппозиционные противостояния.

https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886751865.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр