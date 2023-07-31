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Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/ugledar-1887330443.html
Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении
Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении - РИА Новости, 31.07.2023
Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении
На угледарском направлении в последние дни идут самые ожесточенные в ДНР бои, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:27
2023-07-31T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На угледарском направлении в последние дни идут самые ожесточенные в ДНР бои, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин. "Горячей точкой является угледарское направление. Там, я бы сказал, самые ожесточенные за последние дни боестолкновения", - сказал Пушилин. По его словам, в целом на протяжении всей линии соприкосновения в ДНР идут оппозиционные противостояния.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886751865.html
донецкая народная республика
украина
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении

Пушилин заявил, что на Угледарском направлении идут самые ожесточенные в ДНР бои

© AP Photo / LIBKOSВид с воздуха на Угледар
Вид с воздуха на Угледар - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Вид с воздуха на Угледар. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На угледарском направлении в последние дни идут самые ожесточенные в ДНР бои, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин.
"Горячей точкой является угледарское направление. Там, я бы сказал, самые ожесточенные за последние дни боестолкновения", - сказал Пушилин. По его словам, в целом на протяжении всей линии соприкосновения в ДНР идут оппозиционные противостояния.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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