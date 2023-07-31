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Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении
Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении - РИА Новости, 31.07.2023
Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении
На угледарском направлении в последние дни идут самые ожесточенные в ДНР бои, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:27
2023-07-31T12:27
2023-07-31T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На угледарском направлении в последние дни идут самые ожесточенные в ДНР бои, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин. "Горячей точкой является угледарское направление. Там, я бы сказал, самые ожесточенные за последние дни боестолкновения", - сказал Пушилин. По его словам, в целом на протяжении всей линии соприкосновения в ДНР идут оппозиционные противостояния.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886751865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении
Пушилин заявил, что на Угледарском направлении идут самые ожесточенные в ДНР бои