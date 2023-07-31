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Вам не положено. Украина получила удар в спину от главного союзника - РИА Новости, 31.07.2023
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01:10 31.07.2023 (обновлено: 08:21 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/udar-1887266259.html
Вам не положено. Украина получила удар в спину от главного союзника
Вам не положено. Украина получила удар в спину от главного союзника - РИА Новости, 31.07.2023
Вам не положено. Украина получила удар в спину от главного союзника
Британское минобороны утилизировало 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы Украине, пишет издание The Times, получившее доступ к правительственной... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T01:10
2023-07-31T08:21
в мире
украина
лондон
бен уоллес
вооруженные силы украины
европа
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Британское минобороны утилизировало 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы Украине, пишет издание The Times, получившее доступ к правительственной информации."Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов", - говорится в статье.По данным издания, ремонт бронемашин был признан экономически нецелесообразным. При этом сам процесс утилизации происходил в период между 2010-м и 2014-м годами, на него было потрачено 4,3 миллиона фунтов.Как заявил The Times военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп, указанные танки были одними из наименее используемых британской армией, они уже были на хранении, когда было принято решение их утилизировать. По его словам, содержать их консервацию было дорого, а крупные наземные конфликты в Европе тогда считались делом прошлого.Ранее Лондон отправил Киеву 14 танков Challenger 2 из состава британской армии. В мае министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные ВСУ танки прибыли на Украину.
https://ria.ru/20230708/vsu-1882941303.html
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в мире, украина, лондон, бен уоллес, вооруженные силы украины, европа
В мире, Украина, Лондон, Бен Уоллес, Вооруженные силы Украины, Европа
Вам не положено. Украина получила удар в спину от главного союзника

Times: Британия утилизировала 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы Украине

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Британское минобороны утилизировало 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы Украине, пишет издание The Times, получившее доступ к правительственной информации.
"Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов", - говорится в статье.
По данным издания, ремонт бронемашин был признан экономически нецелесообразным. При этом сам процесс утилизации происходил в период между 2010-м и 2014-м годами, на него было потрачено 4,3 миллиона фунтов.
Как заявил The Times военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп, указанные танки были одними из наименее используемых британской армией, они уже были на хранении, когда было принято решение их утилизировать. По его словам, содержать их консервацию было дорого, а крупные наземные конфликты в Европе тогда считались делом прошлого.
Ранее Лондон отправил Киеву 14 танков Challenger 2 из состава британской армии. В мае министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные ВСУ танки прибыли на Украину.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Лондон испугался: у ВСУ возникли серьезные проблемы с танками Challenger-2
8 июля, 10:07
 
В миреУкраинаЛондонБен УоллесВооруженные силы УкраиныЕвропа
 
 
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