Разбившую коктейль Молотова учительницу проверят на предмет вербовки
В Крыму разбившую коктейль Молотова у военкомата учительницу проверят на предмет вербовки
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Учительница из Феодосии, которая разбила у военкомата города бутылку с зажигательной смесью, рассказала, что действовала по указанию незнакомцев по телефону, идет проверка о ее вербовке спецслужбами из Украины, сообщили в ГУ МВД Крыма.
Учительница одной из школ Феодосии пыталась бросить в военкомат на центральной улице города бутылку с зажигательной смесью, она была задержана, было возбуждено дело о статье "хулиганство". ЧП произошло 29 июля в 18.05 мск на улице Земской Феодосии, где расположены администрация города, а также военкомат.
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"Она пояснила полицейским, что действовала по указанию лиц, представившихся ей по телефону сотрудниками банковского учреждения и правоохранительных органов. Они убедили ее совершить противоправные действия. Женщина также рассказала, что, доверившись незнакомцам, в течение нескольких месяцев она получала от них различные указания. Так, женщина оформила на свое имя кредит, денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей, она перевела по реквизитам, указанным ей звонившими", - сообщили в пресс-службе МВД региона.
В полиции сообщили, что сейчас совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отрабатывается версия возможной вербовки задержанной спецслужбами соседнего государства для совершения противоправных действий.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что женщина прошлой осенью потеряла мужа, который трагически погиб. Семья не так давно переехала в Крым из Казахстана, на работе учительница характеризовалась положительно, активно вела работу патриотической направленности, что подтверждают коллеги. В коллективе недоумевают о причинах такого поступка, высказываются версии, что женщина была надломлена смертью любимого человека и попала под влияние мошенников из Украины.