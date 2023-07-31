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Разбившую коктейль Молотова учительницу проверят на предмет вербовки - РИА Новости, 31.07.2023
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17:21 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/uchitelnitsa-1887422328.html
Разбившую коктейль Молотова учительницу проверят на предмет вербовки
Разбившую коктейль Молотова учительницу проверят на предмет вербовки - РИА Новости, 31.07.2023
Разбившую коктейль Молотова учительницу проверят на предмет вербовки
Учительница из Феодосии, которая разбила у военкомата города бутылку с зажигательной смесью, рассказала, что действовала по указанию незнакомцев по телефону,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:21
2023-07-31T17:21
происшествия
казахстан
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Учительница из Феодосии, которая разбила у военкомата города бутылку с зажигательной смесью, рассказала, что действовала по указанию незнакомцев по телефону, идет проверка о ее вербовке спецслужбами из Украины, сообщили в ГУ МВД Крыма. Учительница одной из школ Феодосии пыталась бросить в военкомат на центральной улице города бутылку с зажигательной смесью, она была задержана, было возбуждено дело о статье "хулиганство". ЧП произошло 29 июля в 18.05 мск на улице Земской Феодосии, где расположены администрация города, а также военкомат. "Она пояснила полицейским, что действовала по указанию лиц, представившихся ей по телефону сотрудниками банковского учреждения и правоохранительных органов. Они убедили ее совершить противоправные действия. Женщина также рассказала, что, доверившись незнакомцам, в течение нескольких месяцев она получала от них различные указания. Так, женщина оформила на свое имя кредит, денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей, она перевела по реквизитам, указанным ей звонившими", - сообщили в пресс-службе МВД региона. В полиции сообщили, что сейчас совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отрабатывается версия возможной вербовки задержанной спецслужбами соседнего государства для совершения противоправных действий. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что женщина прошлой осенью потеряла мужа, который трагически погиб. Семья не так давно переехала в Крым из Казахстана, на работе учительница характеризовалась положительно, активно вела работу патриотической направленности, что подтверждают коллеги. В коллективе недоумевают о причинах такого поступка, высказываются версии, что женщина была надломлена смертью любимого человека и попала под влияние мошенников из Украины.
https://ria.ru/20230720/kokteyl-1885326643.html
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происшествия, казахстан, украина
Происшествия, Казахстан, Украина
Разбившую коктейль Молотова учительницу проверят на предмет вербовки

В Крыму разбившую коктейль Молотова у военкомата учительницу проверят на предмет вербовки

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Учительница из Феодосии, которая разбила у военкомата города бутылку с зажигательной смесью, рассказала, что действовала по указанию незнакомцев по телефону, идет проверка о ее вербовке спецслужбами из Украины, сообщили в ГУ МВД Крыма.
Учительница одной из школ Феодосии пыталась бросить в военкомат на центральной улице города бутылку с зажигательной смесью, она была задержана, было возбуждено дело о статье "хулиганство". ЧП произошло 29 июля в 18.05 мск на улице Земской Феодосии, где расположены администрация города, а также военкомат.
Бутылки с зажигательной смесью - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Мужчину, задержанного с коктейлем Молотова в Москве, попросили арестовать
20 июля, 17:08
«
"Она пояснила полицейским, что действовала по указанию лиц, представившихся ей по телефону сотрудниками банковского учреждения и правоохранительных органов. Они убедили ее совершить противоправные действия. Женщина также рассказала, что, доверившись незнакомцам, в течение нескольких месяцев она получала от них различные указания. Так, женщина оформила на свое имя кредит, денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей, она перевела по реквизитам, указанным ей звонившими", - сообщили в пресс-службе МВД региона.
В полиции сообщили, что сейчас совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отрабатывается версия возможной вербовки задержанной спецслужбами соседнего государства для совершения противоправных действий.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что женщина прошлой осенью потеряла мужа, который трагически погиб. Семья не так давно переехала в Крым из Казахстана, на работе учительница характеризовалась положительно, активно вела работу патриотической направленности, что подтверждают коллеги. В коллективе недоумевают о причинах такого поступка, высказываются версии, что женщина была надломлена смертью любимого человека и попала под влияние мошенников из Украины.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Нижегородская пенсионерка кинула коктейль Молотова перед зданием банка
1 июля, 19:57
 
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