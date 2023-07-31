https://ria.ru/20230731/ucheniya-1887278057.html

Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС

Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС - РИА Новости, 31.07.2023

Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС

Китай и Объединенные Арабские Эмираты в августе впервые проведут совместные учения военно-воздушных сил, сообщило в понедельник министерство обороны Китая. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T06:26

2023-07-31T06:26

2023-07-31T06:32

в мире

китай

оаэ

синьцзян-уйгурский автономный район

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ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Китай и Объединенные Арабские Эмираты в августе впервые проведут совместные учения военно-воздушных сил, сообщило в понедельник министерство обороны Китая. Сообщается, что совместные учения военно-воздушных сил Китая и ОАЭ пройдут в августе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, согласно годовому плану и договоренностям двух сторон. "Это будут первые совместные учения ВВС Китая и ОАЭ. Они направлены на углубление практических обменов и сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также на укрепление взаимопонимания и взаимного доверия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230321/ucheniya-1859610405.html

китай

оаэ

синьцзян-уйгурский автономный район

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в мире, китай, оаэ, синьцзян-уйгурский автономный район