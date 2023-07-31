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Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС - РИА Новости, 31.07.2023
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06:26 31.07.2023 (обновлено: 06:32 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/ucheniya-1887278057.html
Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС
Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС - РИА Новости, 31.07.2023
Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС
Китай и Объединенные Арабские Эмираты в августе впервые проведут совместные учения военно-воздушных сил, сообщило в понедельник министерство обороны Китая. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T06:26
2023-07-31T06:32
в мире
китай
оаэ
синьцзян-уйгурский автономный район
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ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Китай и Объединенные Арабские Эмираты в августе впервые проведут совместные учения военно-воздушных сил, сообщило в понедельник министерство обороны Китая. Сообщается, что совместные учения военно-воздушных сил Китая и ОАЭ пройдут в августе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, согласно годовому плану и договоренностям двух сторон. "Это будут первые совместные учения ВВС Китая и ОАЭ. Они направлены на углубление практических обменов и сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также на укрепление взаимопонимания и взаимного доверия", - говорится в сообщении.
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в мире, китай, оаэ, синьцзян-уйгурский автономный район
В мире, Китай, ОАЭ, Синьцзян-Уйгурский автономный район
Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС

Минобороны КНР анонсировало проведение в августе первых совместных с ОАЭ учений ВВС

© AP Photo / Alexander F. YuanПилот китайских ВВС в кабине истребителя J-10
Пилот китайских ВВС в кабине истребителя J-10 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Alexander F. Yuan
Пилот китайских ВВС в кабине истребителя J-10. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Китай и Объединенные Арабские Эмираты в августе впервые проведут совместные учения военно-воздушных сил, сообщило в понедельник министерство обороны Китая.
Сообщается, что совместные учения военно-воздушных сил Китая и ОАЭ пройдут в августе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, согласно годовому плану и договоренностям двух сторон.
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"Это будут первые совместные учения ВВС Китая и ОАЭ. Они направлены на углубление практических обменов и сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также на укрепление взаимопонимания и взаимного доверия", - говорится в сообщении.
 
В миреКитайОАЭСиньцзян-Уйгурский автономный район
 
 
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