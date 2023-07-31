https://ria.ru/20230731/ucheniya-1887278057.html
Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС
Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС - РИА Новости, 31.07.2023
Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС
Китай и Объединенные Арабские Эмираты в августе впервые проведут совместные учения военно-воздушных сил, сообщило в понедельник министерство обороны Китая. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T06:26
2023-07-31T06:26
2023-07-31T06:32
в мире
китай
оаэ
синьцзян-уйгурский автономный район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143990/47/1439904797_0:161:2001:1286_1920x0_80_0_0_3dde84d2f6794012bdc1f4250f09195b.jpg
ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости. Китай и Объединенные Арабские Эмираты в августе впервые проведут совместные учения военно-воздушных сил, сообщило в понедельник министерство обороны Китая. Сообщается, что совместные учения военно-воздушных сил Китая и ОАЭ пройдут в августе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, согласно годовому плану и договоренностям двух сторон. "Это будут первые совместные учения ВВС Китая и ОАЭ. Они направлены на углубление практических обменов и сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также на укрепление взаимопонимания и взаимного доверия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230321/ucheniya-1859610405.html
китай
оаэ
синьцзян-уйгурский автономный район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143990/47/1439904797_104:0:1819:1286_1920x0_80_0_0_07aa0e1282c47234426d51a0f20e421b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, оаэ, синьцзян-уйгурский автономный район
В мире, Китай, ОАЭ, Синьцзян-Уйгурский автономный район
Китай и ОАЭ впервые проведут совместные учения ВВС
Минобороны КНР анонсировало проведение в августе первых совместных с ОАЭ учений ВВС