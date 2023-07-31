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МИД рассказал, как будут работать учебно-боевые центры России и Белоруссии - РИА Новости, 31.07.2023
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06:05 31.07.2023 (обновлено: 06:17 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/ucheniya-1887277409.html
МИД рассказал, как будут работать учебно-боевые центры России и Белоруссии
МИД рассказал, как будут работать учебно-боевые центры России и Белоруссии - РИА Новости, 31.07.2023
МИД рассказал, как будут работать учебно-боевые центры России и Белоруссии
Учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих могут быть созданы практически для всех видов войск, они будут работать на... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T06:05
2023-07-31T06:17
россия
белоруссия
алексей полищук
снг
безопасность
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих могут быть созданы практически для всех видов войск, они будут работать на базе воинских частей, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."В настоящее время реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, функционирует совместная региональная группировка войск, на территории двух стран на регулярной основе проводятся масштабные совместные учения", - сообщил Полищук. Сроки размещения российских военных объектов в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет. Утверждена программа военно-технического сотрудничества до 2025 года, добавил он.Кроме того, завершается процесс ратификации российско-белорусского соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. "Белорусская сторона ратифицировала его в июле", - напомнил дипломат.В настоящее время, уточнил Полищук, рассматривается возможность создания таких центров практически для всех видов войск. Действовать они будут на базе воинских частей как в России, так и в Белоруссии.В середине июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих. Документ регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров.
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россия, белоруссия, алексей полищук, снг, безопасность
Россия, Белоруссия, Алексей Полищук, СНГ, Безопасность
МИД рассказал, как будут работать учебно-боевые центры России и Белоруссии

МИД: учебно-боевые центры Москвы и Минска будут работать на базе воинских частей

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКомандный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих могут быть созданы практически для всех видов войск, они будут работать на базе воинских частей, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«
"В настоящее время реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, функционирует совместная региональная группировка войск, на территории двух стран на регулярной основе проводятся масштабные совместные учения", - сообщил Полищук.
Сроки размещения российских военных объектов в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет. Утверждена программа военно-технического сотрудничества до 2025 года, добавил он.
Кроме того, завершается процесс ратификации российско-белорусского соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. "Белорусская сторона ратифицировала его в июле", - напомнил дипломат.
В настоящее время, уточнил Полищук, рассматривается возможность создания таких центров практически для всех видов войск. Действовать они будут на базе воинских частей как в России, так и в Белоруссии.
В середине июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих. Документ регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров.
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