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В МИД назвали условие вывода тактического ядерного оружия из Белоруссии
В МИД назвали условие вывода тактического ядерного оружия из Белоруссии - РИА Новости, 31.07.2023
В МИД назвали условие вывода тактического ядерного оружия из Белоруссии
Говорить о гипотетическом выводе российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии можно будет только после отказа США и НАТО от деструктивного... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:14
2023-07-31T07:14
2023-07-31T08:51
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алексей полищук
александр лукашенко
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Говорить о гипотетическом выводе российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии можно будет только после отказа США и НАТО от деструктивного курса, вывода американского ядерного оружия из Европы и ликвидации инфраструктуры, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук."Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности", — пояснил дипломат.Он подчеркнул, что это вынужденное решение, направленное на обеспечение безопасности Союзного государства.В начале года Москва и Минск договорились о переброске тактического ядерного оружия в Белоруссию. Как заявлял президент Владимир Путин, Россия не нарушает никакие международные обязательства.В апреле Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.Выступая перед постоянными членами Совбеза, Путин отметил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации, на это Москва будет отвечать всеми имеющимися средствами.
https://ria.ru/20230731/ucheniya-1887277409.html
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белоруссия, россия, сша, владимир путин, нато, снг, алексей полищук, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, США, Владимир Путин, НАТО, СНГ, Алексей Полищук, Александр Лукашенко
В МИД назвали условие вывода тактического ядерного оружия из Белоруссии
Дипломат Полищук: вывод ТЯО из Белоруссии возможен при отказе США от курса против России
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Говорить о гипотетическом выводе российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии можно будет только после отказа США и НАТО от деструктивного курса, вывода американского ядерного оружия из Европы и ликвидации инфраструктуры, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«
"Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности", — пояснил дипломат.
Он подчеркнул, что это вынужденное решение, направленное на обеспечение безопасности Союзного государства.
В начале года Москва и Минск договорились о переброске тактического ядерного оружия в Белоруссию. Как заявлял президент Владимир Путин
, Россия не нарушает никакие международные обязательства.
МИД рассказал, как будут работать учебно-боевые центры России и Белоруссии
В апреле Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения.
Выступая перед постоянными членами Совбеза, Путин отметил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации, на это Москва будет отвечать всеми имеющимися средствами.
Лукашенко заверил, что находящееся в Белоруссии ТЯО надежно охраняют