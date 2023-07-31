https://ria.ru/20230731/trevoga-1887464000.html

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.07.2023

В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T19:34

2023-07-31T19:34

2023-07-31T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Полтавской и Днепропетровской областях прозвучал в 19.10 мск, в 19.12 - в Харьковской области. Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

харьковская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, днепропетровская область, харьковская область, вооруженные силы рф