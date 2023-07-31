https://ria.ru/20230731/trekery-1887273364.html
"ГЛОНАСС" начал тестировать российские трекеры для мониторинга БПЛА
"ГЛОНАСС" начал тестировать российские трекеры для мониторинга БПЛА - РИА Новости, 31.07.2023
"ГЛОНАСС" начал тестировать российские трекеры для мониторинга БПЛА
Оператор системы "ЭРА-ГЛОНАСС" — АО "ГЛОНАСС" — начал тестировать российские трекеры для мониторинга полетов беспилотников, это решение упростит использование... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T04:21
2023-07-31T04:21
2023-07-31T07:43
томская область
новосибирск
экономика
технологии
алексей райкевич
эра-глонасс
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Оператор системы "ЭРА-ГЛОНАСС" — АО "ГЛОНАСС" — начал тестировать российские трекеры для мониторинга полетов беспилотников, это решение упростит использование дронов, так как позволит надзорным ведомствам отследить полеты БПЛА в режиме реального времени, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Алексей Райкевич."Мы начали тестирование российских трекеров для мониторинга полетов авиабеспилотников. Дроны оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех отечественных производителей. Данные о маршрутах беспилотников передаются в некорректируемом виде в госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС", первые тесты состоялись в конце июля", - сообщил он.Тестирование запустили в рамках экспериментального правового режима в Томской области, оно продолжается и в Новосибирске.Результаты эксперимента, как рассчитывает оператор, обеспечат "прозрачность" полетов беспилотников для контролирующих органов. Трекеры позволят отслеживать, соблюдаются ли заявленные маршруты полетов. Они также повысят безопасность, упростят и расширят возможности применения БПЛА в различных сферах экономики на всей территории страны, а также откроют новые возможности развития беспилотной авиации и "оцифруют" взаимодействие собственников беспилотников с надзорными ведомствами, отметил Райкевич.По словам гендиректора, готовая инфраструктура "ЭРА-ГЛОНАСС" и компетенции компании, накопленные при реализации сервисов для малой авиации и разных видов транспорта, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов.
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томская область, новосибирск, экономика, технологии, алексей райкевич, эра-глонасс
Томская область, Новосибирск, Экономика, Технологии, Алексей Райкевич, ЭРА-ГЛОНАСС
"ГЛОНАСС" начал тестировать российские трекеры для мониторинга БПЛА
АО "ГЛОНАСС" начало тестировать российские трекеры для мониторинга полетов беспилотников
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Оператор системы "ЭРА-ГЛОНАСС" — АО "ГЛОНАСС" — начал тестировать российские трекеры для мониторинга полетов беспилотников, это решение упростит использование дронов, так как позволит надзорным ведомствам отследить полеты БПЛА в режиме реального времени, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Алексей Райкевич.
«
"Мы начали тестирование российских трекеров для мониторинга полетов авиабеспилотников. Дроны оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех отечественных производителей. Данные о маршрутах беспилотников передаются в некорректируемом виде в госинформсистему "ЭРА-ГЛОНАСС", первые тесты состоялись в конце июля", - сообщил он.
Тестирование запустили в рамках экспериментального правового режима в Томской области
, оно продолжается и в Новосибирске
.
Результаты эксперимента, как рассчитывает оператор, обеспечат "прозрачность" полетов беспилотников для контролирующих органов. Трекеры позволят отслеживать, соблюдаются ли заявленные маршруты полетов. Они также повысят безопасность, упростят и расширят возможности применения БПЛА в различных сферах экономики на всей территории страны, а также откроют новые возможности развития беспилотной авиации и "оцифруют" взаимодействие собственников беспилотников с надзорными ведомствами, отметил Райкевич.
По словам гендиректора, готовая инфраструктура "ЭРА-ГЛОНАСС" и компетенции компании, накопленные при реализации сервисов для малой авиации и разных видов транспорта, позволяют максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов.
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