https://ria.ru/20230731/tramp-1887462916.html

Трамп заявил, что ожидает обвинений против себя по делу о штурме Капитолия

Трамп заявил, что ожидает обвинений против себя по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 31.07.2023

Трамп заявил, что ожидает обвинений против себя по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что со дня на день ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T19:26

2023-07-31T19:26

2023-07-31T19:26

в мире

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН 31 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что со дня на день ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками политика в январе 2021 года. "Я предполагаю, что со дня на день будет обнародован обвинительный акт от ненормального Джека Смита (спецпрокурора США - ред.) и его предвзятой банды головорезов, относящийся к моей мирной и патриотической речи", - написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social, имея в виду свое публичное выступление на фоне событий двухлетней давности. По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие "дурных новостей о взятках и вымогательствах", исходящих от "лагеря" действующего главы государства Джо Байдена. Как полагает Трамп, речь идет о попытке демократов вмешаться в выборы 2024 года. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20230730/tramp-1887157173.html

https://ria.ru/20230730/vybory-1887144242.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден