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Трамп заявил, что ожидает обвинений против себя по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 31.07.2023
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19:26 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/tramp-1887462916.html
Трамп заявил, что ожидает обвинений против себя по делу о штурме Капитолия
Трамп заявил, что ожидает обвинений против себя по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 31.07.2023
Трамп заявил, что ожидает обвинений против себя по делу о штурме Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что со дня на день ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T19:26
2023-07-31T19:26
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН 31 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что со дня на день ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками политика в январе 2021 года. "Я предполагаю, что со дня на день будет обнародован обвинительный акт от ненормального Джека Смита (спецпрокурора США - ред.) и его предвзятой банды головорезов, относящийся к моей мирной и патриотической речи", - написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social, имея в виду свое публичное выступление на фоне событий двухлетней давности. По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие "дурных новостей о взятках и вымогательствах", исходящих от "лагеря" действующего главы государства Джо Байдена. Как полагает Трамп, речь идет о попытке демократов вмешаться в выборы 2024 года. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
https://ria.ru/20230730/tramp-1887157173.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что ожидает обвинений против себя по делу о штурме Капитолия

Трамп заявил, что со дня на день ожидает обвинений против себя по делу о штурме Капитолия

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН 31 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что со дня на день ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками политика в январе 2021 года.
«
"Я предполагаю, что со дня на день будет обнародован обвинительный акт от ненормального Джека Смита (спецпрокурора США - ред.) и его предвзятой банды головорезов, относящийся к моей мирной и патриотической речи", - написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social, имея в виду свое публичное выступление на фоне событий двухлетней давности.
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По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие "дурных новостей о взятках и вымогательствах", исходящих от "лагеря" действующего главы государства Джо Байдена. Как полагает Трамп, речь идет о попытке демократов вмешаться в выборы 2024 года.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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