Трамп заявил, что ожидает обвинений против себя по делу о штурме Капитолия
Трамп заявил, что со дня на день ожидает обвинений против себя по делу о штурме Капитолия
© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН 31 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что со дня на день ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками политика в январе 2021 года.
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"Я предполагаю, что со дня на день будет обнародован обвинительный акт от ненормального Джека Смита (спецпрокурора США - ред.) и его предвзятой банды головорезов, относящийся к моей мирной и патриотической речи", - написал Трамп в своей социальной сети TRUTH Social, имея в виду свое публичное выступление на фоне событий двухлетней давности.
По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие "дурных новостей о взятках и вымогательствах", исходящих от "лагеря" действующего главы государства Джо Байдена. Как полагает Трамп, речь идет о попытке демократов вмешаться в выборы 2024 года.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.