https://ria.ru/20230731/terakty-1887335645.html

В Кремле назвали попытки Украины устраивать теракты актами отчаяния

В Кремле назвали попытки Украины устраивать теракты актами отчаяния - РИА Новости, 31.07.2023

В Кремле назвали попытки Украины устраивать теракты актами отчаяния

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актами отчаяния попытки Киева устраивать теракты против гражданских объектов. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:48

2023-07-31T12:48

2023-07-31T12:48

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актами отчаяния попытки Киева устраивать теракты против гражданских объектов. "Разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне вот этих неудач, конечно, киевский режим - он прибегает к подобной террористической тактике нанесения террористических ударов. Эти террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели. Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться", - сказал Песков журналистам. "О каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится", - отметил он.

https://ria.ru/20230731/zelenskiy-1887274330.html

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украина, россия, дмитрий песков