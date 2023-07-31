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В Кремле назвали попытки Украины устраивать теракты актами отчаяния
В Кремле назвали попытки Украины устраивать теракты актами отчаяния - РИА Новости, 31.07.2023
В Кремле назвали попытки Украины устраивать теракты актами отчаяния
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актами отчаяния попытки Киева устраивать теракты против гражданских объектов. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:48
2023-07-31T12:48
2023-07-31T12:48
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актами отчаяния попытки Киева устраивать теракты против гражданских объектов. "Разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне вот этих неудач, конечно, киевский режим - он прибегает к подобной террористической тактике нанесения террористических ударов. Эти террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели. Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться", - сказал Песков журналистам. "О каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится", - отметил он.
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украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле назвали попытки Украины устраивать теракты актами отчаяния
Песков назвал попытки Киева устраивать теракты против гражданских объектов актами отчаяния
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал актами отчаяния попытки Киева устраивать теракты против гражданских объектов.
"Разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне вот этих неудач, конечно, киевский режим - он прибегает к подобной террористической тактике нанесения террористических ударов. Эти террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели. Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться", - сказал Песков журналистам.
"О каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится", - отметил он.
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