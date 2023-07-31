https://ria.ru/20230731/tayfun-1887276918.html
В Японии из-за тайфуна отменили как минимум 264 авиарейса
В Японии из-за тайфуна отменили как минимум 264 авиарейса - РИА Новости, 31.07.2023
В Японии из-за тайфуна отменили как минимум 264 авиарейса
По крайней мере 264 авиарейса на понедельник и вторник отменены в Японии из-за приближения к югу страны сильного тайфуна "Канун", которому в Японии присвоен... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T06:00
2023-07-31T06:00
2023-07-31T06:00
япония
окинава
кагосима (префектура)
в мире
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ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. По крайней мере 264 авиарейса на понедельник и вторник отменены в Японии из-за приближения к югу страны сильного тайфуна "Канун", которому в Японии присвоен порядковый номер 6, сообщил телеканал NHK. Тайфун движется в сторону островов самой южной японской префектуры Окинава и архипелага Амами префектуры Кагосима с юго-востока. Как ожидается, область шквалистого ветра достигнет островов во вторник и в среду. В связи с приближением тайфуна авиакомпания JAL (Japan Airlines Corporation) отменила 67 рейсов на понедельник со взлетом и посадкой в префектурах Окинава и Кагосима. Авиакомпания ANA (All Nippon Airways) объявила об отмене 73 рейсов в этом направлении на понедельник и еще 124 на вторник. Ожидается, что число отмененных авиарейсов в течение дня будет расти. В настоящее время тайфун "Канун" оценивается как сильный, давление в центре составляет 960 гектопаскалей, скорость ветра 40 метров в секунду, при порывах 55. По прогнозам метеорологического агентства Японии, к вечеру понедельника он превратится в тайфун большой силы с давлением 945 гектопаскалей, скоростью ветра 45 метров в секунду, при порывах 60 метров в секунду.
https://ria.ru/20230731/tayfun-1887275651.html
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япония, окинава, кагосима (префектура), в мире
Япония, Окинава, Кагосима (префектура), В мире
В Японии из-за тайфуна отменили как минимум 264 авиарейса
В Японии из-за тайфуна отменили как минимум 264 авиарейса на 31 июля и 1 августа
ТОКИО, 31 июл - РИА Новости. По крайней мере 264 авиарейса на понедельник и вторник отменены в Японии из-за приближения к югу страны сильного тайфуна "Канун", которому в Японии присвоен порядковый номер 6, сообщил телеканал NHK.
Тайфун движется в сторону островов самой южной японской префектуры Окинава
и архипелага Амами префектуры Кагосима
с юго-востока. Как ожидается, область шквалистого ветра достигнет островов во вторник и в среду.
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В связи с приближением тайфуна авиакомпания JAL (Japan Airlines Corporation) отменила 67 рейсов на понедельник со взлетом и посадкой в префектурах Окинава и Кагосима. Авиакомпания ANA (All Nippon Airways) объявила об отмене 73 рейсов в этом направлении на понедельник и еще 124 на вторник.
Ожидается, что число отмененных авиарейсов в течение дня будет расти.
В настоящее время тайфун "Канун" оценивается как сильный, давление в центре составляет 960 гектопаскалей, скорость ветра 40 метров в секунду, при порывах 55. По прогнозам метеорологического агентства Японии, к вечеру понедельника он превратится в тайфун большой силы с давлением 945 гектопаскалей, скоростью ветра 45 метров в секунду, при порывах 60 метров в секунду.
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