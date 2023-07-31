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Примгидромет спрогнозировал маршрут тайфуна "Ханун" - РИА Новости, 31.07.2023
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05:32 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/tayfun-1887275651.html
Примгидромет спрогнозировал маршрут тайфуна "Ханун"
Примгидромет спрогнозировал маршрут тайфуна "Ханун" - РИА Новости, 31.07.2023
Примгидромет спрогнозировал маршрут тайфуна "Ханун"
Тайфун "Ханун", находящийся в Тихом океане, вероятно, подойдет к Корейскому проливу 7-8 августа, а в дальнейшем может выйти в Японское море, заявил глава... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:32
2023-07-31T05:32
корейский пролив
японское море
тихий океан
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Тайфун "Ханун", находящийся в Тихом океане, вероятно, подойдет к Корейскому проливу 7-8 августа, а в дальнейшем может выйти в Японское море, заявил глава Примгидромета Борис Кубай. В пятницу Кубай сообщил, что ко 2 августа тайфун может оказаться в районе Шанхая. После этого "Ханун" направится в сторону города Даляня, где, вероятно, исчезнет, предположил тогда синоптик. "К Шанхаю он подойдет ориентировочно 5–6 августа. Но, судя по всему, учтет роковую ошибку предыдущего тайфуна и не попытается выбраться на материк, где может быстро потерять всю энергию, а повернет на северо-восток, в сторону Корейского пролива, где может оказаться 7-8 августа... Захочет ли тайфун выйти в Японское море, станет понятно в ближайший день-два", - приводится заявление Кубая в телеграм-канале Примидромета. Метеоролог добавил, что внимательное наблюдение за "Хануном" и прогнозирование его "намерений" продолжатся.
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корейский пролив, японское море, тихий океан, в мире
Корейский пролив, Японское море, Тихий океан, В мире
Примгидромет спрогнозировал маршрут тайфуна "Ханун"

Глава Примгидромета Кубай: тайфун "Ханун" может дойти до Корейского пролива к 7-8 августа

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВолны
Волны - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Тайфун "Ханун", находящийся в Тихом океане, вероятно, подойдет к Корейскому проливу 7-8 августа, а в дальнейшем может выйти в Японское море, заявил глава Примгидромета Борис Кубай.
В пятницу Кубай сообщил, что ко 2 августа тайфун может оказаться в районе Шанхая. После этого "Ханун" направится в сторону города Даляня, где, вероятно, исчезнет, предположил тогда синоптик.
"К Шанхаю он подойдет ориентировочно 5–6 августа. Но, судя по всему, учтет роковую ошибку предыдущего тайфуна и не попытается выбраться на материк, где может быстро потерять всю энергию, а повернет на северо-восток, в сторону Корейского пролива, где может оказаться 7-8 августа... Захочет ли тайфун выйти в Японское море, станет понятно в ближайший день-два", - приводится заявление Кубая в телеграм-канале Примидромета.
Метеоролог добавил, что внимательное наблюдение за "Хануном" и прогнозирование его "намерений" продолжатся.
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Корейский проливЯпонское мореТихий океанВ мире
 
 
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