https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html

Экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и 20 боевиков ВСУ

Экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и 20 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023

Экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и 20 боевиков ВСУ

Танковый экипаж под командованием младшего сержанта Максима Комаровского в ходе отражения очередной контратаки ВСУ на Времевском выступе с закрытых огневых... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T05:12

2023-07-31T05:12

2023-07-31T06:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Танковый экипаж под командованием младшего сержанта Максима Комаровского в ходе отражения очередной контратаки ВСУ на Времевском выступе с закрытых огневых позиций уничтожил несколько бронемашин и 20 военных ВСУ, атака противника была отражена, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Командир танка танкового полка группировки младший сержант Максим Комаровский в ходе наступления украинских войск на одном из участков запорожского направления руководил действиями экипажа по огневому поражению живой силы и техники противника. В ходе очередной контратаки ВСУ в районе Времевского выступа танкистам под командованием Максима Комаровского огнем с закрытых огневых позиций удалось поразить несколько бронемашин и уничтожить свыше 20 националистов", - сообщил Чехов.Он добавил, что боевая задача была выполнена, "атака противника отражена".

https://ria.ru/20230731/unichtozhenie-1887274905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины