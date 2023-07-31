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Экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и 20 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 31.07.2023 (обновлено: 06:09 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/tank-1887275185.html
Экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и 20 боевиков ВСУ
Экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и 20 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
Экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и 20 боевиков ВСУ
Танковый экипаж под командованием младшего сержанта Максима Комаровского в ходе отражения очередной контратаки ВСУ на Времевском выступе с закрытых огневых... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:12
2023-07-31T06:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Танковый экипаж под командованием младшего сержанта Максима Комаровского в ходе отражения очередной контратаки ВСУ на Времевском выступе с закрытых огневых позиций уничтожил несколько бронемашин и 20 военных ВСУ, атака противника была отражена, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов."Командир танка танкового полка группировки младший сержант Максим Комаровский в ходе наступления украинских войск на одном из участков запорожского направления руководил действиями экипажа по огневому поражению живой силы и техники противника. В ходе очередной контратаки ВСУ в районе Времевского выступа танкистам под командованием Максима Комаровского огнем с закрытых огневых позиций удалось поразить несколько бронемашин и уничтожить свыше 20 националистов", - сообщил Чехов.Он добавил, что боевая задача была выполнена, "атака противника отражена".
https://ria.ru/20230731/unichtozhenie-1887274905.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Экипаж российского танка уничтожил несколько бронемашин и 20 боевиков ВСУ

Танковый экипаж уничтожил на Времевском выступе несколько бронемашин и 20 военных ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский танк Т-80
Российский танк Т-80 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский танк Т-80 . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Танковый экипаж под командованием младшего сержанта Максима Комаровского в ходе отражения очередной контратаки ВСУ на Времевском выступе с закрытых огневых позиций уничтожил несколько бронемашин и 20 военных ВСУ, атака противника была отражена, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Командир танка танкового полка группировки младший сержант Максим Комаровский в ходе наступления украинских войск на одном из участков запорожского направления руководил действиями экипажа по огневому поражению живой силы и техники противника. В ходе очередной контратаки ВСУ в районе Времевского выступа танкистам под командованием Максима Комаровского огнем с закрытых огневых позиций удалось поразить несколько бронемашин и уничтожить свыше 20 националистов", - сообщил Чехов.
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Он добавил, что боевая задача была выполнена, "атака противника отражена".
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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