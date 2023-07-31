https://ria.ru/20230731/taliby-1887478057.html

В Афганистане ввели ограничения на получение паспортов

В Афганистане ввели ограничения на получение паспортов - РИА Новости, 31.07.2023

В Афганистане ввели ограничения на получение паспортов

Власти Афганистана ввели ограничения на получение паспортов - в частности, их не будут выдавать лицам, у которых есть запрет на выезд из страны со стороны... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T21:53

2023-07-31T21:53

2023-07-31T22:00

в мире

афганистан

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

оон

талибан

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КАБУЛ, 31 июл - РИА Новости. Власти Афганистана ввели ограничения на получение паспортов - в частности, их не будут выдавать лицам, у которых есть запрет на выезд из страны со стороны соответствующих ведомств, заявил пресс-секретарь МВД страны Абдул Матин Кани в своем аккаунте в Twitter. Сообщается, что отказ в выдаче паспортов получат лица, которые совершили гражданские правонарушения или преступления в экономической сфере, а также граждане, которым запрещено выезжать из страны. Представитель МВД Афганистана также добавил, что детям не разрешается получать паспорт без присутствия родителей или адвоката. В начале августа талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230730/afganistan-1887203240.html

афганистан

кабул (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, оон, талибан