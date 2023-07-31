https://ria.ru/20230731/taganrog-1887386822.html

УВКПЧ ООН отказалось комментировать теракт в Таганроге

УВКПЧ ООН отказалось комментировать теракт в Таганроге - РИА Новости, 31.07.2023

УВКПЧ ООН отказалось комментировать теракт в Таганроге

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не в состоянии прокомментировать теракт, который произошел в Таганроге 28 июля, но напоминает,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:56

2023-07-31T15:56

2023-07-31T15:56

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ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не в состоянии прокомментировать теракт, который произошел в Таганроге 28 июля, но напоминает, что мирные жители никогда не должны быть преднамеренной целью нападений, заявила РИА Новости представитель пресс-службы организации Элизабет Тросселл. "Мы не в состоянии прокомментировать конкретный инцидент, который вы описываете ниже, и то, что могло произойти. Однако, как вы знаете, стороны конфликта должны всегда проводить различие между комбатантами и гражданскими лицами", - ответила она. Тросселл добавила, что гражданские лица никогда не должны быть преднамеренной целью нападений. "Стороны в конфликте обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму ущерб гражданским лицам и гражданским объектам, и не совершать нападений, в которых не проводится различия между комбатантами и гражданскими лицами или которые нанесли бы непропорциональный ущерб гражданскому населению", - добавила представитель УВКПЧ. В минувшую пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В больницы обратились 22 человека. В районе взрыва был введен режим ЧС.

https://ria.ru/20230728/taganrog-1886999265.html

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Кирилл Волков

в мире, таганрог, ростовская область, россия, оон, взрыв в таганроге