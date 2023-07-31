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В УВКПЧ заявили, что не получали запросов после теракта ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 31.07.2023
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15:54 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/taganrog-1887386245.html
В УВКПЧ заявили, что не получали запросов после теракта ВСУ в Таганроге
В УВКПЧ заявили, что не получали запросов после теракта ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 31.07.2023
В УВКПЧ заявили, что не получали запросов после теракта ВСУ в Таганроге
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на данный момент не получало никаких запросов от России после теракта в Таганроге 28 июля,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:54
2023-07-31T15:54
в мире
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таганрог
ростовская область
василий голубев
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
оон
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ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на данный момент не получало никаких запросов от России после теракта в Таганроге 28 июля, заявила РИА Новости представитель пресс-службы организации Элизабет Тросселл. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила 29 июля, что после ЧП в Таганроге обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры в связи с нарушением ВСУ норм гуманитарного права. "Я проверила, и на момент написания этого ответа мы еще не получали никакого обращения", - ответила она в понедельник. В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В больницы обратились 22 человека. В районе взрыва был введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230730/taganrog-1887185097.html
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в мире, россия, таганрог, ростовская область, василий голубев, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, оон, взрыв в таганроге
В мире, Россия, Таганрог, Ростовская область, Василий Голубев, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, ООН, Взрыв в Таганроге
В УВКПЧ заявили, что не получали запросов после теракта ВСУ в Таганроге

В УВКПЧ заявили, что не получали запросов от России после теракта ВСУ в Таганроге

© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на данный момент не получало никаких запросов от России после теракта в Таганроге 28 июля, заявила РИА Новости представитель пресс-службы организации Элизабет Тросселл.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила 29 июля, что после ЧП в Таганроге обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры в связи с нарушением ВСУ норм гуманитарного права.
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В Таганроге выросло число пострадавших после теракта
Вчера, 12:31
"Я проверила, и на момент написания этого ответа мы еще не получали никакого обращения", - ответила она в понедельник.
В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В больницы обратились 22 человека. В районе взрыва был введен режим ЧС.
Выбитые в результате взрыва стекла в окнах жилого дома на одной из улиц Таганрога - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН
29 июля, 10:37
 
В миреРоссияТаганрогРостовская областьВасилий ГолубевТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныООНВзрыв в Таганроге
 
 
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