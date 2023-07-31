https://ria.ru/20230731/taganrog-1887386245.html

В УВКПЧ заявили, что не получали запросов после теракта ВСУ в Таганроге

В УВКПЧ заявили, что не получали запросов после теракта ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 31.07.2023

В УВКПЧ заявили, что не получали запросов после теракта ВСУ в Таганроге

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на данный момент не получало никаких запросов от России после теракта в Таганроге 28 июля,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:54

2023-07-31T15:54

2023-07-31T15:54

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ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на данный момент не получало никаких запросов от России после теракта в Таганроге 28 июля, заявила РИА Новости представитель пресс-службы организации Элизабет Тросселл. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила 29 июля, что после ЧП в Таганроге обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры в связи с нарушением ВСУ норм гуманитарного права. "Я проверила, и на момент написания этого ответа мы еще не получали никакого обращения", - ответила она в понедельник. В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В больницы обратились 22 человека. В районе взрыва был введен режим ЧС.

https://ria.ru/20230730/taganrog-1887185097.html

https://ria.ru/20230729/taganrog-1887037305.html

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Дарья Буймова

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