https://ria.ru/20230731/taganrog-1887386245.html
В УВКПЧ заявили, что не получали запросов после теракта ВСУ в Таганроге
В УВКПЧ заявили, что не получали запросов после теракта ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 31.07.2023
В УВКПЧ заявили, что не получали запросов после теракта ВСУ в Таганроге
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на данный момент не получало никаких запросов от России после теракта в Таганроге 28 июля,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:54
2023-07-31T15:54
2023-07-31T15:54
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таганрог
ростовская область
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татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на данный момент не получало никаких запросов от России после теракта в Таганроге 28 июля, заявила РИА Новости представитель пресс-службы организации Элизабет Тросселл. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила 29 июля, что после ЧП в Таганроге обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры в связи с нарушением ВСУ норм гуманитарного права. "Я проверила, и на момент написания этого ответа мы еще не получали никакого обращения", - ответила она в понедельник. В пятницу губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. В больницы обратились 22 человека. В районе взрыва был введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230730/taganrog-1887185097.html
https://ria.ru/20230729/taganrog-1887037305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, таганрог, ростовская область, василий голубев, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, оон, взрыв в таганроге
В мире, Россия, Таганрог, Ростовская область, Василий Голубев, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, ООН, Взрыв в Таганроге
В УВКПЧ заявили, что не получали запросов после теракта ВСУ в Таганроге
В УВКПЧ заявили, что не получали запросов от России после теракта ВСУ в Таганроге