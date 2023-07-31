https://ria.ru/20230731/tabak-1887354814.html

Путин подписал закон об ответственности за незаконный оборот табака

Путин подписал закон об ответственности за незаконный оборот табака - РИА Новости, 31.07.2023

Путин подписал закон об ответственности за незаконный оборот табака

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности в виде штрафов до 1 миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:53

2023-07-31T13:53

2023-07-31T13:53

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности в виде штрафов до 1 миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех лет за оборот табака без лицензии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, производство, поставка, закупка (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ), хранение табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии (если она необходима) в крупном размере будут наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет. Также возможно наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

https://ria.ru/20230524/aktsizy-1873762610.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика