https://ria.ru/20230731/tabak-1887354814.html
Путин подписал закон об ответственности за незаконный оборот табака
Путин подписал закон об ответственности за незаконный оборот табака - РИА Новости, 31.07.2023
Путин подписал закон об ответственности за незаконный оборот табака
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности в виде штрафов до 1 миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:53
2023-07-31T13:53
2023-07-31T13:53
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности в виде штрафов до 1 миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех лет за оборот табака без лицензии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, производство, поставка, закупка (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ), хранение табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии (если она необходима) в крупном размере будут наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет. Также возможно наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.
https://ria.ru/20230524/aktsizy-1873762610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин подписал закон об ответственности за незаконный оборот табака
Путин подписал закон об уголовное ответственности за незаконный оборот табака
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности в виде штрафов до 1 миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех лет за оборот табака без лицензии. Документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, производство, поставка, закупка (в том числе при ввозе в РФ и вывозе из РФ), хранение табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии (если она необходима) в крупном размере будут наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет.
Также возможно наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.
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