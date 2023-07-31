https://ria.ru/20230731/sudno-1887326124.html

В Баренцевом море задержали судно, нарушившее правила рыболовства

В Баренцевом море задержали судно, нарушившее правила рыболовства - РИА Новости, 31.07.2023

В Баренцевом море задержали судно, нарушившее правила рыболовства

Пограничники управления ФСБ России по западному арктическому району задержали в Баренцевом море рыболовное судно "Пинро-2", экипаж которого незаконно установил... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:15

2023-07-31T12:15

2023-07-31T12:15

происшествия

баренцево море

россия

мурманск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МУРМАНСК, 31 июл - РИА Новости. Пограничники управления ФСБ России по западному арктическому району задержали в Баренцевом море рыболовное судно "Пинро-2", экипаж которого незаконно установил сетку на решетку трала, сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в июне, но сообщили о нем только сейчас. Пограничным управлением с применением технических систем наблюдения за промысловой деятельностью в акватории Баренцева моря был выявлен факт нестандартного поведения судна "Пинро-2" (судовладелец - ФГУП "Национальные рыбные ресурсы") в районах промысла. "В результате досмотровых мероприятий на судне выявлен факт установки на селективную решетку трала сетного полотна, не предусмотренного конструкцией и технической документацией, что является нарушением пункта 20.4 Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна", - говорится в сообщении. Отмечается, что судно "Пинро-2" с рыбной продукцией (более 65 тонн) доставлено в порт Мурманск и арестовано в рамках административного расследования. В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море". В рамках производства по делу об административном правонарушении, в отношении судовладельца применена мера обеспечения в виде залога за судно в размере более 9,2 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230730/sudno-1887252622.html

баренцево море

россия

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, баренцево море, россия, мурманск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)