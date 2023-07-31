https://ria.ru/20230731/subsidirovanie-1887313812.html
Правительство продлило программу субсидирования судоходных компаний
Правительство продлило программу субсидирования судоходных компаний - РИА Новости, 31.07.2023
Правительство продлило программу субсидирования судоходных компаний
Правительство РФ еще на два года продлило программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов для отечественных судоходных компаний, сообщил... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:22
2023-07-31T11:22
2023-07-31T11:24
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Правительство РФ еще на два года продлило программу субсидирования кредитов на приобретение гражданских судов для отечественных судоходных компаний, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Президент говорил о том, что нужно предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри России появлялись новые заказы на качественные, а главное, современные суда. Соответственно, чтобы росла загрузка отечественных предприятий, чтобы больше становилось высокотехнологичных рабочих мест. Для дополнительного стимулирования спроса правительство продлевает действие программы субсидирования судоходных компаний еще на два года", - сообщил Мишустин.Он пояснил, что государство компенсирует до 75 процентов затрат на уплату лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам на приобретение гражданских кораблей. Также кабмин сохранит в текущем году возможность их покупки с рассрочкой платежа. В федеральном бюджете на эти цели ежегодно предусмотрено более 3 млрд рублей.
https://ria.ru/20230407/kompaniya-1863648261.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство продлило программу субсидирования судоходных компаний
Мишустин: правительство продлило программу субсидирования судоходных компаний на два года