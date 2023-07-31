https://ria.ru/20230731/strakhi-1886822711.html

Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы"

Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 31.07.2023

Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы"

Кристиан родился и вырос в Колумбии. В семье процветало насилие — как психологическое, так и физическое. Отец Кристиана стремился навязать свой авторитет: унижал, бил, считал, что всегда был прав. Мать при этом никак не защищала ребенка. Как следствие — герой вырос агрессивным и склонным к самоедству человеком. Как отпустить прошлое?

2023-07-31T12:00

2023-07-31T12:00

2023-07-31T12:00

страхи

психология

детство

колумбия

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Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы" Кристиан родился и вырос в Колумбии. В семье процветало насилие — как психологическое, так и физическое. Отец Кристиана стремился навязать свой авторитет: унижал, бил, считал, что всегда был прав. Мать при этом никак не защищала ребенка. Как следствие — герой вырос агрессивным и склонным к самоедству человеком. Как отпустить прошлое? audio/mpeg

Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы" Кристиан родился и вырос в Колумбии. В семье процветало насилие — как психологическое, так и физическое. Отец Кристиана стремился навязать свой авторитет: унижал, бил, считал, что всегда был прав. Мать при этом никак не защищала ребенка. Как следствие — герой вырос агрессивным и склонным к самоедству человеком. Как отпустить прошлое? audio/mpeg

Историю героя Кристиана разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор Флиер

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психология, детство, колумбия, аудио