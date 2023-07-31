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Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 31.07.2023
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12:00 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/strakhi-1886822711.html
Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы"
Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 31.07.2023
Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы"
Кристиан родился и вырос в Колумбии. В семье процветало насилие — как психологическое, так и физическое. Отец Кристиана стремился навязать свой авторитет: унижал, бил, считал, что всегда был прав. Мать при этом никак не защищала ребенка. Как следствие — герой вырос агрессивным и склонным к самоедству человеком. Как отпустить прошлое?
2023-07-31T12:00
2023-07-31T12:00
страхи
психология
детство
колумбия
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Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы"
Кристиан родился и вырос в Колумбии. В семье процветало насилие — как психологическое, так и физическое. Отец Кристиана стремился навязать свой авторитет: унижал, бил, считал, что всегда был прав. Мать при этом никак не защищала ребенка. Как следствие — герой вырос агрессивным и склонным к самоедству человеком. Как отпустить прошлое?
audio/mpeg
Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы"
Кристиан родился и вырос в Колумбии. В семье процветало насилие — как психологическое, так и физическое. Отец Кристиана стремился навязать свой авторитет: унижал, бил, считал, что всегда был прав. Мать при этом никак не защищала ребенка. Как следствие — герой вырос агрессивным и склонным к самоедству человеком. Как отпустить прошлое?
audio/mpeg
Историю героя Кристиана разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор Флиер
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психология, детство, колумбия, аудио
Страхи, Психология, детство, Колумбия
Страхи

Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы"

Страхи
Отец-колумбиец бил меня, сестру и маму. "Страхи/Детские травмы"
12:00
Читать ria.ru в
Кристиан родился и вырос в Колумбии. В семье процветало насилие — как психологическое, так и физическое. Отец Кристиана стремился навязать свой авторитет: унижал, бил, считал, что всегда был прав. Мать при этом никак не защищала ребенка. Как следствие — герой вырос агрессивным и склонным к самоедству человеком. Как отпустить прошлое?
Историю героя Кристиана разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
________
Редактор эпизода: Анна Глушенкова
Монтаж: Виктор Флиер
 
СтрахиПсихологиядетствоКолумбия
 
 
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