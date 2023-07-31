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"Время уходит": в США сообщили, чего больше всего Запад боится на Украине - РИА Новости, 31.07.2023
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06:04 31.07.2023 (обновлено: 15:54 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/strakh-1887277053.html
"Время уходит": в США сообщили, чего больше всего Запад боится на Украине
"Время уходит": в США сообщили, чего больше всего Запад боится на Украине - РИА Новости, 31.07.2023
"Время уходит": в США сообщили, чего больше всего Запад боится на Украине
Запад очень боится проиграть на Украине, поэтому спешно подталкивает ВСУ к ведению "самоубийственного" наступления, заявил в беседе с Grayzone американский... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T06:04
2023-07-31T15:54
в мире
украина
джон миршаймер
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Запад очень боится проиграть на Украине, поэтому спешно подталкивает ВСУ к ведению "самоубийственного" наступления, заявил в беседе с Grayzone американский политолог Джон Миршаймер.Как отметил эксперт, ВСУ начали свое контрнаступление, используя обученные и вооруженные НАТО подразделения, что в итоге "не сработало". "Они даже не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск. В итоге они сражались в серой зоне и понесли огромные потери", — указал он.По его словам, любой, кто хоть что-то смыслит в военной тактике и стратегии, понимает, что у Киева не было шансов добиться какого-либо значительного прогресса. При этом Запад активно подгонял Украину по срокам начала контрнаступления, а также активно снабжал ее вооружением.В результате можно задаться вопросом о том, почему ВСУ подталкивают к "самоубийственному наступлению, которое совершенно контрпродуктивно"."Но я думаю, что здесь имело место то, что Запад очень боится, что время уходит, что если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя в 2023 году, то общественная поддержка войны иссякнет и украинцы проиграют — проиграет и Запад", — резюмировал Миршаймер.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
https://ria.ru/20230731/etap-1887271956.html
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в мире, украина, джон миршаймер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Джон Миршаймер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Время уходит": в США сообщили, чего больше всего Запад боится на Украине

Политолог Миршаймер: Запад подгоняет Украину к наступлению из-за страха проигрыша

© AP Photo / Yves HermanСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Запад очень боится проиграть на Украине, поэтому спешно подталкивает ВСУ к ведению "самоубийственного" наступления, заявил в беседе с Grayzone американский политолог Джон Миршаймер.
Как отметил эксперт, ВСУ начали свое контрнаступление, используя обученные и вооруженные НАТО подразделения, что в итоге "не сработало". "Они даже не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск. В итоге они сражались в серой зоне и понесли огромные потери", — указал он.
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По его словам, любой, кто хоть что-то смыслит в военной тактике и стратегии, понимает, что у Киева не было шансов добиться какого-либо значительного прогресса. При этом Запад активно подгонял Украину по срокам начала контрнаступления, а также активно снабжал ее вооружением.
В результате можно задаться вопросом о том, почему ВСУ подталкивают к "самоубийственному наступлению, которое совершенно контрпродуктивно".
"Но я думаю, что здесь имело место то, что Запад очень боится, что время уходит, что если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя в 2023 году, то общественная поддержка войны иссякнет и украинцы проиграют — проиграет и Запад", — резюмировал Миршаймер.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
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