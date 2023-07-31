https://ria.ru/20230731/strakh-1887277053.html

"Время уходит": в США сообщили, чего больше всего Запад боится на Украине

"Время уходит": в США сообщили, чего больше всего Запад боится на Украине - РИА Новости, 31.07.2023

"Время уходит": в США сообщили, чего больше всего Запад боится на Украине

Запад очень боится проиграть на Украине, поэтому спешно подталкивает ВСУ к ведению "самоубийственного" наступления, заявил в беседе с Grayzone американский... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T06:04

2023-07-31T06:04

2023-07-31T15:54

в мире

украина

джон миршаймер

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Запад очень боится проиграть на Украине, поэтому спешно подталкивает ВСУ к ведению "самоубийственного" наступления, заявил в беседе с Grayzone американский политолог Джон Миршаймер.Как отметил эксперт, ВСУ начали свое контрнаступление, используя обученные и вооруженные НАТО подразделения, что в итоге "не сработало". "Они даже не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск. В итоге они сражались в серой зоне и понесли огромные потери", — указал он.По его словам, любой, кто хоть что-то смыслит в военной тактике и стратегии, понимает, что у Киева не было шансов добиться какого-либо значительного прогресса. При этом Запад активно подгонял Украину по срокам начала контрнаступления, а также активно снабжал ее вооружением.В результате можно задаться вопросом о том, почему ВСУ подталкивают к "самоубийственному наступлению, которое совершенно контрпродуктивно"."Но я думаю, что здесь имело место то, что Запад очень боится, что время уходит, что если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя в 2023 году, то общественная поддержка войны иссякнет и украинцы проиграют — проиграет и Запад", — резюмировал Миршаймер.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

https://ria.ru/20230731/etap-1887271956.html

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в мире, украина, джон миршаймер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато