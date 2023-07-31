Рейтинг@Mail.ru
ООН опубликовала статистику по числу убитых мирных жителей в зоне СВО - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 31.07.2023 (обновлено: 18:36 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/statistika-1887439994.html
ООН опубликовала статистику по числу убитых мирных жителей в зоне СВО
ООН опубликовала статистику по числу убитых мирных жителей в зоне СВО - РИА Новости, 31.07.2023
ООН опубликовала статистику по числу убитых мирных жителей в зоне СВО
Более двух тысяч мирных жителей погибли, почти три тысячи ранены с февраля 2022 года на территории новых российских регионов, следует из отчета, опубликованного РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:58
2023-07-31T18:36
в мире
россия
луганская народная республика
оон
сцкк
нато
донецкая народная республика
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835173_0:126:3067:1851_1920x0_80_0_0_50ed7fce137730afa22e0636e8f64b34.jpg
ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Более двух тысяч мирных жителей погибли, почти три тысячи ранены с февраля 2022 года на территории новых российских регионов, следует из отчета, опубликованного на сайте Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ). По данным УВКПЧ ООН, с 24 февраля 2022 года на территориях, контролируемых РФ, погибли 2086 и ранены 2921 мирных жителей. Управление в своем отчете не уточняет, в результате чьих действий гибнут мирные жители. В документе отмечается, что в ДНР и ЛНР 758 мирных жителей были убиты и 2641 человек ранен, в то время как 1608 человек были убиты или ранены в других регионах. По состоянию на 30 июля 2023 года, по оценкам УВКПЧ, с февраля прошлого года в общей сложности 9 369 мирных жителей были убиты и 16 646 ранены. Около 96% жертв среди гражданского населения связано с применением "взрывоопасного оружия". Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в июне, что в республике с начала эскалации конфликта погибли 4 464 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. Представительство ЛНР в СЦКК в конце февраля отмечало, что с 24 февраля 2022 года из-за обстрелов территории республики со стороны украинских войск погибли 192 человека, включая 22 ребенка, 465 мирных жителей получили ранения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
https://ria.ru/20230717/video-1884602000.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845835173_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_c3092720052d13eb5606cc9cd5c1dba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, луганская народная республика, оон, сцкк, нато, донецкая народная республика, здоровье - общество
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, ООН, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Здоровье - Общество
ООН опубликовала статистику по числу убитых мирных жителей в зоне СВО

ООН рассказала о числе убитых и раненых мирных жителей в зоне СВО с февраля 2022 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Более двух тысяч мирных жителей погибли, почти три тысячи ранены с февраля 2022 года на территории новых российских регионов, следует из отчета, опубликованного на сайте Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ).
По данным УВКПЧ ООН, с 24 февраля 2022 года на территориях, контролируемых РФ, погибли 2086 и ранены 2921 мирных жителей. Управление в своем отчете не уточняет, в результате чьих действий гибнут мирные жители. В документе отмечается, что в ДНР и ЛНР 758 мирных жителей были убиты и 2641 человек ранен, в то время как 1608 человек были убиты или ранены в других регионах.
Разрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР
27 июля, 07:37
По состоянию на 30 июля 2023 года, по оценкам УВКПЧ, с февраля прошлого года в общей сложности 9 369 мирных жителей были убиты и 16 646 ранены. Около 96% жертв среди гражданского населения связано с применением "взрывоопасного оружия".
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в июне, что в республике с начала эскалации конфликта погибли 4 464 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. Представительство ЛНР в СЦКК в конце февраля отмечало, что с 24 февраля 2022 года из-за обстрелов территории республики со стороны украинских войск погибли 192 человека, включая 22 ребенка, 465 мирных жителей получили ранения.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В ООН изучат видео расстрела ВСУ машины с мирными жителями под Угледаром
17 июля, 12:44
 
В миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаООНСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала