https://ria.ru/20230731/statistika-1887439994.html

ООН опубликовала статистику по числу убитых мирных жителей в зоне СВО

ООН опубликовала статистику по числу убитых мирных жителей в зоне СВО - РИА Новости, 31.07.2023

ООН опубликовала статистику по числу убитых мирных жителей в зоне СВО

Более двух тысяч мирных жителей погибли, почти три тысячи ранены с февраля 2022 года на территории новых российских регионов, следует из отчета, опубликованного РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:58

2023-07-31T17:58

2023-07-31T18:36

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ЖЕНЕВА, 31 июл – РИА Новости. Более двух тысяч мирных жителей погибли, почти три тысячи ранены с февраля 2022 года на территории новых российских регионов, следует из отчета, опубликованного на сайте Управления верховного комиссара ООН (УВКПЧ). По данным УВКПЧ ООН, с 24 февраля 2022 года на территориях, контролируемых РФ, погибли 2086 и ранены 2921 мирных жителей. Управление в своем отчете не уточняет, в результате чьих действий гибнут мирные жители. В документе отмечается, что в ДНР и ЛНР 758 мирных жителей были убиты и 2641 человек ранен, в то время как 1608 человек были убиты или ранены в других регионах. По состоянию на 30 июля 2023 года, по оценкам УВКПЧ, с февраля прошлого года в общей сложности 9 369 мирных жителей были убиты и 16 646 ранены. Около 96% жертв среди гражданского населения связано с применением "взрывоопасного оружия". Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в июне, что в республике с начала эскалации конфликта погибли 4 464 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. Представительство ЛНР в СЦКК в конце февраля отмечало, что с 24 февраля 2022 года из-за обстрелов территории республики со стороны украинских войск погибли 192 человека, включая 22 ребенка, 465 мирных жителей получили ранения. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html

https://ria.ru/20230717/video-1884602000.html

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